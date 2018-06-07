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口湖「埔南C點巷弄長照站」揭牌典禮

記者洪佳伶／雲林報導2018/06/07 15:26
▲雲林縣家園關懷協會今(7)日上午舉辦「埔南C點巷弄長照站」揭牌典禮。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.07)
▲雲林縣家園關懷協會今(7)日上午舉辦「埔南C點巷弄長照站」揭牌典禮。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.07)

雲林縣家園關懷協會今(7)日上午舉辦「埔南C點巷弄長照站」揭牌典禮，縣府特別感謝雲林縣家園關懷協會於偏鄉地區辦理C級巷弄長照站，嘉惠沿海地區長者健康，副縣長丁彥哲、縣議員蔡孟真、雲林縣家園關懷協會理事長王為忠等貴賓到場參與揭牌，現場更有長輩表演歌謠活動及美味餐點，氣氛熱鬧而溫馨。

丁彥哲表示，雲林縣高齡化比例位居全國第二，推動長照2.0服務為本縣重責工作，106年積極向中央爭取辦理社區整體照顧服務體系，縣府今年度不僅補助雲林縣家園關懷協會成立埔南C級巷弄長照站，106年度更補助成立北港鎮樹腳里C點巷弄長照站。透過社區整合型服務中心(A級)、社區複合型服務中心(B級)及巷弄長照站(C級)提供不同服務，從個案管理、提供長照服務及從社區為出發點的照顧理念，並強調落實雲林縣在地化社區照顧服務，結合各鄉鎮市公所廣設長照巷弄服務站，讓有需求的長輩得以優質及完善之長照服務，實現「找得到、看得到、用得到」長照2.0目標。 


▲「埔南C點巷弄長照站」揭牌典禮，副縣長丁彥哲致詞。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.07)

社會處長徐忠徹表示，政府不只要對已失能或失智的長者發展完善的照顧體系，前端有效預防才能減緩後續的照顧壓力，讓長者能在社區中以健康、活躍的型態逐漸老化，如此才能減輕家庭照顧者之壓力，降低長期照顧服務負擔，營造高齡友善環境。透過從照顧及環境安全等方面著手，讓雲林縣成為適合長輩居住的高齡幸福家園、樂活縣市，落實「社福有感、安居樂業」的施政目標。 

關鍵字埔南c點巷弄長照站推動長照2.0
日本腦炎正流行　接種疫苗保健康

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