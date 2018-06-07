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中央社

消防人力不足 今明年補足1668人

中央社2018/06/07 15:12
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者顧荃台北7日電）內政部次長陳宗彥今天表示，目前消防人力缺額1191人，加上近年退休人數，預計107年到108年分階段補足1668人。

內政部消防署上午在行政院院會，向行政院長賴清德進行「提升緊急救護效能」報告。

消防署署長陳文龍出席院會後記者會時表示，近年消防機關緊急救護出勤次數持續成長，96年出勤次數72萬多次，至105年增加為111萬多次，10年來增加約39.7萬次，雖106年出現首次負成長，救護量略減為110萬多次，但有鑑於人口老化及少子化社會趨勢，民眾對於緊急救護的需求量仍可能會上升。

陳文龍說，為因應民眾對緊急救護的需求成長，持續宣導「救護分流」觀念，若是輕症就不要用救護車，把救護資源留給重大傷病患者。

根據消防署資料，已實施輕症搭救護車收費的縣市有台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、高雄市、嘉義市、苗栗縣、屏東縣、花蓮縣等10個縣市，每次收費新台幣600元至1800元不等。

在救護車平均抵達時間方面，陳文龍表示，106年全國消防救護車到達現場的平均時間為5.99分鐘，比日本與新加坡的時間都快；國發會將抵達現場6分鐘內達成率90%訂為107年的KPI目標，今年到4月為止，已達到67.74%，將繼續朝目標努力。另也將評估救護車緊急通行系統，考量是否利用控制救護車行進路線中的紅綠燈燈號，讓救護車可快速通行。

陳宗彥指出，全國有616個消防分隊，其中103個分隊編制在6人以下，人力較少或轄區幅員比較大的區域，確實會讓消防救護車抵達時間較久，規劃將補足消防人力，以及強化偏遠地區人力配置，以達到KPI目標。

陳宗彥說，消防人力的預算員額為1萬6408人，目前實際人力為1萬5217人，人力缺口缺1191人；加上近年退休人數，規劃107年到108年將分兩梯次補足1668人，其中107年補訓868人、108年補訓800人。

另外，陳文龍說，目前消防車上的檢傷分類只分為輕傷與重傷，但醫院是分成五級，今年起在台中試辦到院前五級檢傷機制，盼能與醫院一致，以提升急救時效；第二階段將檢討試辦成效，於108年擴大到六都試辦，第三階段預計在109年擴大至全國各縣市實施。（編輯：鄭雪文）1070607

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