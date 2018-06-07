武安尊王千秋／睢陽血戰堅守到最後　忠臣張巡

（文／連宜方 客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）明天（農曆四月廿五日）是武安尊王千秋，身為一位盡責且虔誠的台灣信仰信徒，我們必須先了解一下祂的故事！
安史之亂時，最慘烈的戰役莫過於唐朝武將張巡死守睢陽（睢，音ㄙㄨㄟ，同「雖」）城，與睢陽太守許遠共同堅守近一年，期間雖經歷約四百多次叛軍大大小小的攻打，但兩人秉著大義凜然、寧死不屈的忠心多次智取、力抗叛軍攻勢，小蝦米對抗大鯨魚的驚險情勢兩人仍率眾殺死了敵軍兩萬多餘人。無奈最後還是因為彈盡糧耗，遭叛軍攻破城牆。
睢陽城被破後，張巡因拒絕投降還辱罵叛軍慘遭斷舌、肢解而死；許遠則被押送至洛陽，因拒絕稱臣而被殺。但兩人的忠肝義膽故事早已傳遍千里，尤其是張巡在守城期間，因為糧食短缺，竟然選擇殺死自己的愛妾作為軍中弟兄糧食，當張巡愛妾的「人肉料理」端上桌時眾人皆淚流滿面、不願下手，後來張巡「強令食之」眾人才終於動手；許遠也送上一直陪伴自己的家僮，不讓部眾們餓肚子，後來情勢急轉直下，逼不得已，城中婦人、老幼皆「為國犧牲」，據《舊唐書》描述在守城期間共殺了二、三萬人來當軍糧，直到城牆被破。雖然這數字和史實我們無法判斷其中真偽，但張巡、許遠的「千古義士」形象就這樣流傳至今。
安史之亂平定之後，唐肅宗追封張巡為「揚州大都督」、許遠為「荊州大都督」，且下令在睢陽建廟立祀，命名為「雙忠廟」；宋朝時，因為全國各地皆有祀奉張巡、許遠的廟宇，朝廷便將張巡尊為「保儀尊王」、許遠為「保儀大夫」，但也有人認為相反，因為許遠生前的官位較高，但其實不管是對錯為何，最重要的是對兩位神明的敬畏。（請參考保儀尊王與保儀大夫 帶您認識台灣雙忠信仰一文）
這樣大家是不是都認識武安尊王了？那明天可別忘了恭祝武安尊王千秋喔！
資料參考：
雙忠－維基百科
睢陽信仰： 台南市下營區開化里武安宮
張巡殺妾當軍糧：誰考慮過小妾的感受？
武安尊王－百度百科
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