武安尊王千秋／睢陽血戰堅守到最後　忠臣張巡

（文／連宜方 客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）明天（農曆四月廿五日）是武安尊王千秋，身為一位盡責且虔誠的台灣信仰信徒，我們必須先了解一下祂的故事！

安史之亂時，最慘烈的戰役莫過於唐朝武將張巡死守睢陽（睢，音ㄙㄨㄟ，同「雖」）城，與睢陽太守許遠共同堅守近一年，期間雖經歷約四百多次叛軍大大小小的攻打，但兩人秉著大義凜然、寧死不屈的忠心多次智取、力抗叛軍攻勢，小蝦米對抗大鯨魚的驚險情勢兩人仍率眾殺死了敵軍兩萬多餘人。無奈最後還是因為彈盡糧耗，遭叛軍攻破城牆。