NBA／連2年砍致勝三分　杜蘭特：別就此定義我

今日比賽第四節形成拉鋸戰，最後一分鐘Durant彷彿複製去年總決賽第3戰的劇本，又砍進了鎖定勝局的三分球，最終幫助勇士最終以110:102分逆轉贏球。

勇士球星Kevin Durant今(7)日總冠軍賽G3狂砍43分刷新個人新高，並在最後50秒飆進超大號三分球奠定勝基，不過致勝功臣的Durant卻並不希望大家對此念念不忘，「我還未退役，不希望這是我職業生涯的定義。」

連2年都扮演英雄的Durant相當有機會連莊FMVP，不過他卻表示，「 我還沒有退休，不希望就此被定義。在這麼艱難的比賽中，每一次命中我都感到激動，但我見過更瘋狂的事，所以我只是平靜下來，找到空檔出手。」

而談到是否跟去年感覺相似，儘管對手相同但Durant表示，「這是場不同的比賽，不適相同賽季，球隊的感覺也不同，一切都是不一樣的。」

Durant也不忘稱讚今天外線熄火的隊友Stephen Curry，他說，「 Curry在第四節命中的那記三分球才是最重要的，儘管之前沒中但他出手並不會自責，這就是我喜歡它的原因。」

而Stephen Curry說：「Durant相當有自信，這就是巨星的價值，有人還在懷疑他單打對球隊的價值，看看今晚比賽就知道了。」