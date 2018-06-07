家齊高中師生赴日本「異地學習」

家齊高中日本教育旅行邁向第12年，6月2日起由張國津校長親率77名師生赴廣島、岡山及四國等地展開八天的參訪行程，活動行程豐富多元，讓參與的學生不僅能更深入探索在地文化，「與世界同窗」擁有不一樣的視野，也培養異地適應力與溝通力。

家齊高中與廣島神邊旭高校自2013年締結姊妹校以來，互動交流頻繁，今年教育旅行已是第三次回返，以體育見長的神邊旭高校除了安排劍道和空手道的精湛演出，歡迎儀式上更由書道部學生以「甲子園」為情境素材，在現場揮舞巨毫寫下「熱戰」兩字；家齊致贈的交流記念品則展現文創軟實力，由流行服飾科為「熊讚」量身縫製家齊制服，融合台灣精神與校園榮譽，深化兩校情誼。