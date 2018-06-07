家齊高中師生赴日本「異地學習」

家齊高中日本教育旅行邁向第12年，6月2日起由張國津校長親率77名師生赴廣島、岡山及四國等地展開八天的參訪行程，活動行程豐富多元，讓參與的學生不僅能更深入探索在地文化，「與世界同窗」擁有不一樣的視野，也培養異地適應力與溝通力。
家齊高中與廣島神邊旭高校自2013年締結姊妹校以來，互動交流頻繁，今年教育旅行已是第三次回返，以體育見長的神邊旭高校除了安排劍道和空手道的精湛演出，歡迎儀式上更由書道部學生以「甲子園」為情境素材，在現場揮舞巨毫寫下「熱戰」兩字；家齊致贈的交流記念品則展現文創軟實力，由流行服飾科為「熊讚」量身縫製家齊制服，融合台灣精神與校園榮譽，深化兩校情誼。
神邊旭高校除了每年10月下旬固定率二年級近200名師生來訪家齊，也和家齊進行「短期交換學生計畫」，雙方每年選派2位學生至對方學校兩週，深化課程學習、融入校園生活。
家齊張國津校長在歡迎儀式致詞時更開心分享，三年前第一次參與交換生計畫的仁泉優香已錄取台南大學，將於九月返台繼續下一個階段的學習旅程。
去年起神邊旭高校改邀家齊交換生參加夏日文化祭-堪稱日本高校生最難忘的校園慶典回憶。今年度日本教育旅行期間，適逢家齊兩位交換生葉庭妤及黃薇蓁也在姐妹校交流，兩人將停留至端午連假，滿心期待著下周末將參與的日本高校文化祭。