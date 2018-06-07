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中央社

幾勞亞火山激烈噴發 吞噬兩濱海住宅區

中央社2018/06/07 15:21
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社夏威夷帕霍阿6日綜合外電報導）美國政府科學家今天表示，夏威夷州幾勞亞火山不斷蔓延的熔岩流，已經吞噬大島（Big Island）東端兩處濱海住宅區；民防官員說，這個地區過去曾有近280棟民宅。

美聯社報導，幾勞亞火山（Kilauea Volcano）峰頂發生規模5.6地震，噴出的火山灰和岩石直衝約3000公尺高空。

官員表示，這起地震並未引發海嘯。

路透社報導，幾勞亞火山噴發，重創卡波霍海灘住宅區（Kapoho Beach Lots）和度假之地（Vacationland），過去一個月已摧毀至少350棟民宅和其他設施。

幾勞亞火山噴發今天邁入第35天，摧毀的建築物數量已遠遠超過上一次噴發週期的35年間所造成的災損；這座火山1983年起陸續出現噴發活動。

美國地質調查所（USGS）火山學家史托瓦爾（Wendy Stovall）告訴記者，「度假之地已經消失，沒有證據顯示那裡還有任何建築物」；她還說，在鄰近的卡波霍海灘住宅區，「建築物也所剩無幾」。

這兩處坐落在小而淺的卡波霍灣（Kapoho Bay）的濱海住宅區，包含一個曾以浮潛和潮池聞名的安靜度假勝地。USGS科學家說，湧向海洋的熔岩已完全覆蓋這座海灣，使原本的海岸線向外延伸近1.6公里。

一縷縷的白色蒸氣和鹽酸煙霧從遠方升起，這種腐蝕性氣體，是熔岩流入海洋時，與海水發生化學反應而來。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1070607

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