幾勞亞火山激烈噴發 吞噬兩濱海住宅區

路透社報導，幾勞亞火山噴發，重創卡波霍海灘住宅區（Kapoho Beach Lots）和度假之地（Vacationland），過去一個月已摧毀至少350棟民宅和其他設施。

（中央社夏威夷帕霍阿6日綜合外電報導）美國政府科學家今天表示，夏威夷州幾勞亞火山不斷蔓延的熔岩流，已經吞噬大島（Big Island）東端兩處濱海住宅區；民防官員說，這個地區過去曾有近280棟民宅。

幾勞亞火山噴發今天邁入第35天，摧毀的建築物數量已遠遠超過上一次噴發週期的35年間所造成的災損；這座火山1983年起陸續出現噴發活動。

美國地質調查所（USGS）火山學家史托瓦爾（Wendy Stovall）告訴記者，「度假之地已經消失，沒有證據顯示那裡還有任何建築物」；她還說，在鄰近的卡波霍海灘住宅區，「建築物也所剩無幾」。

這兩處坐落在小而淺的卡波霍灣（Kapoho Bay）的濱海住宅區，包含一個曾以浮潛和潮池聞名的安靜度假勝地。USGS科學家說，湧向海洋的熔岩已完全覆蓋這座海灣，使原本的海岸線向外延伸近1.6公里。

一縷縷的白色蒸氣和鹽酸煙霧從遠方升起，這種腐蝕性氣體，是熔岩流入海洋時，與海水發生化學反應而來。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1070607