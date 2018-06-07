五彩活力粽 白米紅藜麥取代糯米熱量低

（中央社記者吳哲豪彰化7日電）端午節將至，彰化醫院營養師設計「五彩活力粽」，以白米及紅藜麥取代糯米，內餡是豆干、香菇、胡蘿蔔與瘦肉等，製作出少油、少鹽以及多纖維的粽子，健康又好消化。

端午節即將到來，衛生福利部立彰化醫院營養師設計了五彩活力粽，彰化醫院院長謝文淮以及營養師今天陪同醫院護理之家的阿公阿嬤們一起包五彩活力粽，提前慶祝端午節。

謝文淮說，醫院營養師所設計的粽子，使用白米以及紅藜麥一比一的比例，內餡則是有白色的豆干、黑色的香菇以及紅色的胡蘿蔔、黃色玉米筍等，希望讓長輩們吃得更健康。