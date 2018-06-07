彰化縣長選舉 中間選民動向成關鍵

九合一選舉 決戰彰化縣（3）（中央社記者吳哲豪彰化7日電）彰化縣是六都以外人口最多的縣市，縣長寶座成藍綠必爭之地，彰化縣長魏明谷強調做事勝於宣傳，國民黨王惠美則認為自己有行政經驗；扣除藍綠基本盤，中間選民動向是關鍵。

2014年彰化縣長選舉，有中國國民黨提名的前立委林滄敏、民主進步黨提名的魏明谷，以及無黨籍的黃文玲、洪敏雄共4人投入選戰，魏明谷拿下超過5成的選票，擊敗對手林滄敏。民進黨不僅在彰化縣長勝選，包括議員及鄉鎮長席次也都有增加。

彰化縣長魏明谷上任後，雖然在推行「3歲以下每月新台幣3000元育兒津貼，生育補助每胎3萬元」的疼子333福利政策時，因採行排富條款被在野黨的議員質疑，不過魏明谷也展現魄力，迫使在彰化市設廠數十年的台化彰化廠關掉鍋爐，讓彰化市民不用過和工廠當鄰居的日子，也大力推動鹿港成為國家歷史風景區計畫，想讓鹿港成為彰化縣觀光產業的珍珠。