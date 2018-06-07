魏明谷：專注做事 以政績爭取認同

彰化縣號稱是百萬人口大縣，每逢縣長選舉時，就是藍綠兵家必爭之地。魏明谷雖在2014年獲得執政權，不過多份民調數字卻落後，他本人則是老神在在。

在魏明谷之前，曾擔任過彰化縣長的民進黨籍人士有前立委周清玉及翁金珠，不過兩人都無法連任成功。2014年彰化縣長選舉，民主進步黨籍提名的魏明谷擊敗中國國民黨提名的林滄敏。

九合一選舉 決戰彰化縣（1）（中央社記者吳哲豪彰化7日電）民進黨過去在彰化縣長有只做一屆的魔咒，很多人關注現任縣長魏明谷能否打破魔咒，魏明谷接受中央社專訪時指出，彰化藍大於綠的選民結構已在改變，他是做事的人，有信心以政績獲得支持。

他分析，民調數字會受到個別事件的影響，上上下下，只要遇到有抗爭時，數字就比較差，沒有重大社會事件的時候，就比較穩定。

魏明谷說，有些媒體屬性偏藍，民調數字自然不一樣，考量到問的題目以及本身色彩，民眾接到電話當然不說真話。他舉例，之前跟林滄敏選縣長時，曾經有民調說他落後12個百分點，可是最後投票出來是他勝選。

除了民調數字之外，像是前總統李登輝、總統府秘書長陳菊等人都說擔心民進黨在彰化縣的選情，魏明谷除了感謝政壇前輩的關心，也說這代表那些前輩是支持他的，他會努力把縣政做好，民調只是參考，現在是縣府團隊自己在跟自己比賽。

魏明谷承認自己不是會講話的人，很多人認為他宣傳不夠，行銷不夠，但這是他的人格特質。他說，自己就是一個認真做事的人，也在縣政上表現的很好。

他舉例說，像是綠能，彰化縣在離岸風力發電的環境得天獨厚，縣府也認真招商引資，腳步甚至走在中央前面，這些都有目共睹。

魏明谷說，這些外商都是世界風力發電的領導廠商，彰化縣招商金額也超過新台幣1900多億，稅收增加，就業機會也增加，縣府也同時建構離岸風電產業鏈，希望產業鏈都齊聚在彰化。

彰化縣號稱是「風光大縣」，他承諾，只要因發展綠能增加財源，縣府一定馬上回饋給縣民，例如回饋在國中小學的營養午餐上面，未來敬老禮金也會等到綠能的稅收。

至於魏明谷2014年選舉時曾提出「3歲以下每月新台幣3000元育兒津貼，生育補助每胎3萬元」的疼子333福利政策，有人質疑開出的社福政策跳票。魏明谷澄清，每胎3萬元補助還是繼續，金額也是全國最高，育兒津貼則是因遵守議會決議採取排富，如果未來稅收增加，他會跟議會溝通，不要有排富條款。

被問到空污問題的解方，魏明谷說，「我主張要修空污法」。他說，只要是受工廠或發電廠空污影響的縣市，都要有管轄權；空污費部分，不是只有行政所在地的縣市政府可以分配，只要是受到影響的縣市都可以分配。

魏明谷不滿地說，彰化縣和台中市、雲林縣只有一水之隔，為什麼空污費被台中市及雲林縣收走，彰化縣受害卻什麼都沒有，他主張修法，將屬地改成屬空主義。

「補助購買電動機車也不是好誘因」，魏明谷說，縣府計畫用免牌照稅和燃料費鼓勵民眾購買電動機車和汽車，而政府應該鼓勵民眾購買小型的電動車，他會向中央提出這樣的構想。

在魏明谷的縣政藍圖中，交通建設占有重要的地位，在擔任立委時一直參加交通委員會的魏明谷說，他上任後就一直建設，期盼實現彰化縣交通30分鐘生活圈的構想，也獲得中央的大力支持，像是從花壇鄉到林厝交流道的快速道路計畫，中央已答應補助44億經費，至於彰化市鐵路高架化工程，行政院長賴清德也來彰化宣布，說明他當縣長不是在騙票。

魏明谷強調，不管是擔任立委或是縣長時，對於爭取彰化縣的建設不分南北，強調均衡；對於年底縣長選舉，他認為目前彰化縣4席立委中，民進黨有3席，鄉鎮長以及議員席次也大幅增加，時空背景已和以前所謂的藍大於綠不一樣，他希望大家了解，中央與縣長如果是同一黨，才能爭取到更多建設。

「以鹿港的例子來說，就可以證明我的建設做的比說的多」，魏明谷說，王惠美當鎮長、卓伯源當縣長時，也沒有對鹿港鎮提出6年60億的建設，民進黨一執政，馬上就編列經費，證明他都是用做的。

他認為，選民的眼睛是雪亮的，相信民眾也了解他的人格特質，知道魏明谷不是一個會辯來辯去的人，只要把政績拿出來，相信選民會信任會做事的人。（編輯：唐聲揚/施燕飛）1070607