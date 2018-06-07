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〈下半年投資展望〉聚焦美中和新興市場 留意市場三大

鉅亨網2018/06/07 15:26
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隨著 A 股正式納入 MSCI，美中貿易談判在美國總統川普反覆中前進發展，以及可能迎來的美國期中選舉行情，法人表示，美國和中國兩大市場政經情勢，將成為 2018 年下半年兩大焦點，另外新興市場持續擴張，也將牽動市場板塊和投資機會，此外，下半年仍應持續留意地緣政治、美中貿易戰和聯準會升息等風險。 

安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫今 (7) 日表示，展望下半年，全球股市多頭趨勢未變，短線下檔風險由通膨、利率及貿易爭議所演變，但市場拉回，反而提供較佳進場機會。以美股為例，近期市場消息面的變化，讓美股評價回到合理範圍。

整體來看，莊凱倫表示，美國、中國和新興市場為下半年投資關注的焦點。根據預估，今年美國經濟成長率有望由去年 2.5% 增至 2.8%，顯示美國景氣擴張態勢不變；企業獲利面部分，美股獲利前景相對樂觀，且明顯優於其他主要市場，在產業展望上則相對看好科技、工業和消費等板塊的機會。

此外，下半年的另一個焦點則在中國股市。莊凱倫表示，根據中國兩會設立的年度目標來看，今年經濟增長目標維持在 6.5%，顯示中國經濟成長首重維穩。

莊凱倫表示，在官方調控政策的目標下，中國內需產業持續面臨整併，此舉有助於中國舊經濟健康發展；另一方面，中國新經濟勢力也在政策扶持下崛起，包括受惠於物聯網、互聯網等所帶動的新售消費概念股，有機會成為支撐中國經濟成長主力之一。

至於新興市場方面，莊凱倫指出，受到國際情勢多空雜陳干擾，近期表現相對疲軟，不過若回到基本面，新興市場經濟表現持續維持擴張，而亞洲仍是主要驅動力，估計新興市場各區域未來 12 個月企業獲利動能，有望持續回溫。

而投資觀察指標上，莊凱倫表示，投資人可持續留意美國央行政策方向變動，是否與市場預期有較大的落差、緩步升息可能對於全球資金板塊的潛在影響，另外還有包括中東敘利亞衝突、北韓問題等地緣政治風險，以及中美貿易談判變化等。

 

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關鍵字美國中國新興市場投資升息聯準會地緣政治headline
〈下半年投資展望〉跟漲抗跌...

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