〈下半年投資展望〉跟漲抗跌 法人建議布局三強資產

隨著 A 股正式納入 MSCI、美中貿易談判等因素，今 (2018) 年下半年市場將持續波動。法人表示，在經濟數據和企業獲利穩健成長下，看好美國股票、可轉債和高收益債等三強資產投資機會浮現，建議投資人可均衡布局，並列為下半年投資首選之一。

安聯收益成長基金產品經理胡韡耀表示，今年以來，美股第 1 季企業獲利成長雖達 7 年新高，但在美中貿易談判角力與升息隱憂影響下，美股出現較大波動，使現階段出現美股企業獲利創新高、但本益比卻低於美國總統川普當選前的表現水準。

不過，胡韡耀指出，不論是第二季以來，近一個月、三個月、六個月或是拉長至一年期，包括反應企業成長的羅素 1000 成長指數、可轉債和美國高收益債券指數，均呈現正報酬，反而受惠市場短線上的回檔。