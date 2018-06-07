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監委稱中火減煤無意義　中市綠營民代怒批誤導民眾

記者柳榮俊／台中報導2018/06/07 18:01
▲民進黨團議員指監委引用錯誤數據，誤指市政府要求中火減煤比例「相去不遠」（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.7)
▲民進黨團議員指監委引用錯誤數據，誤指市政府要求中火減煤比例「相去不遠」（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.7)

針對監察委員仉桂美、章仁香台中火力發電廠調查報告，台中市議會民進黨團今(7)日譴責引用資訊錯誤、倒果為因，同時批評國民黨立委盧秀燕接手惡意炒作，不提當年國民黨政府蓋中火，近三十年執政從未減煤，誤導民眾，有如做賊喊捉賊。

民進黨團指出，監委調查報告認定，經濟部102年已提出改善中火空汙計畫，卻遲至106年民進黨中央執政後才開始執行，正證實馬政府時期延宕台中火力發電廠改善空汙之機組更新工程，讓中部地區民眾多受空汙之苦，監委應立即嚴加追究馬政府時期主責及決策官員之違失，勿枉勿縱 。

民進黨團批評，監委引用錯誤數據，誤指市政府要求中火減煤比例「相去不遠」，難道監委以為近三年的減煤成果是天上掉下來的？理所當然的？不免令人質疑，為何之前這幾年減的都不算，到了選舉年突然算了起來？監院應為此更正澄清，以正視聽。

民進黨團更質疑，監委專業背景為政治學與植物學，且曾任國民黨及新黨之重要黨公職，竟然可搖身一變成空汙專家？且過去查案屢因針對特定政黨而引發爭議，例如仉桂美曾遭質疑是護航李全教、彈劾賴清德，章仁香委員更曾任國民黨副主席。監委也應說明，過去市府從未減量、汙染照單全收，為何對此都沒意見？

對於國民黨立委盧秀燕接手惡意炒作，民進黨團指出，盧委員完全無視中火是國民黨政府蓋在台中的，也忘了國民黨在中央或地方執政時期從未要求中火生煤使用量減量、對中火的許可量甚至均照單全收；如今跳出來說減煤不足，彷彿三十年前欠債落跑的敗家子，多年來毫無貢獻，卻突然跳出來要分財產，還嫌財產不夠多、還質問持家的兄弟姊妹怎麼還沒把債還完。

民進黨團強調，盧委員在宣布參選市長之前，不曾替台中市的空汙改善有具體貢獻；當馬政府延宕管制生煤自治條例及中火機組改善時，也未曾在立法院質詢要求加速改善；在參選本屆立委時，對於公民團體提出「改善空氣品質承諾書」，更不肯簽署，如今選舉一到，突然想化身空汙鬥士。

關鍵字監察委員台中火力發電廠台中市議會盧秀燕
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