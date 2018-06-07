NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈陳偉殷提前被換下場　麥丁利這樣說老司機帶路　私娼寮「內有極品妹」8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

私募股權投資熱 亞太Q1飆5年新高

中央社2018/06/07 15:29
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者蔡怡杼台北7日電）金融科技正如火如荼發展，專家表示，受惠科技與金融科技產業的蓬勃發展帶動豐厚報酬，私募股權投資全球大受青睞，尤其今年第1季亞太地區投資高達200億美元，創5年來新高。

FinEX Asia亞盟金融聯合創辦人及主席林彥君(Angie Lin)今天於「台灣金融科技關鍵趨勢論壇」專題演講時指出，受惠科技與金融科技產業的蓬勃發展帶動豐厚報酬，私募股權投資全球大受青睞。

林彥君表示，私募股權投資交易近年呈現搶眼成長，美國今年第1季投資金額高達250億美元，再創2013年以來新高，交易數量則近800件，亞太地區投資則近200億美元，同樣再創2013年以來新高，交易數量約300件，顯示全球私募股權交投氣氛相當熱絡，私募股權投資成為不容忽視的趨勢，尤其亞洲坐擁巨大且未開發的金融商機，前景深被看好。

林彥君指出，私募股權投資交投氣氛熱絡，與近年全球科技公司首次公開發行（IPO）上市後，帶來的豐厚投資報酬有關，例如亞馬遜上市至今締造1800倍驚人報酬，蘋果上市後創造逾500倍報酬，表現令人驚艷。

林彥君表示，若有機會從IPO前就參與投資，報酬率則更可觀，以蘋果為例，上市前後都參與的話，報酬率為逾1100倍。如此誘人的報酬吸引保險公司逐漸提高股權投資比例，美國去年投資金額約5000萬美元，亞太地區逾2500萬美元。

不過，股權投資儘管有成功案例，失敗虧損的投資案也不在少數，林彥君認為，股權投資需要大量領域專家的資源投入，從項目取得、風險控管、法律合規、財務調查、法律調查、財務模型、產業知識等都需要專家投入，才能降低失敗機率，提高成功機會。

她表示，目前私募股權發展趨勢是透過投資平台增加投資機會，以改善資訊不對稱、有限的訊息傳播、流動性不佳等傳統上的「投資痛點」，如FinEX Asia亞盟金融私募股權投資平台，即是想要藉由在私募股權投資的經驗佐以科技的發展，讓私募股權(PE)交易資本分配更加透明。（編輯：郭萍英）1070607

推動交流道增設 桃市府盼帶...謝謝蔡總統關心 吳音寧：...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan