私募股權投資熱 亞太Q1飆5年新高

林彥君表示，私募股權投資交易近年呈現搶眼成長，美國今年第1季投資金額高達250億美元，再創2013年以來新高，交易數量則近800件，亞太地區投資則近200億美元，同樣再創2013年以來新高，交易數量約300件，顯示全球私募股權交投氣氛相當熱絡，私募股權投資成為不容忽視的趨勢，尤其亞洲坐擁巨大且未開發的金融商機，前景深被看好。

FinEX Asia亞盟金融聯合創辦人及主席林彥君(Angie Lin)今天於「台灣金融科技關鍵趨勢論壇」專題演講時指出，受惠科技與金融科技產業的蓬勃發展帶動豐厚報酬，私募股權投資全球大受青睞。

林彥君指出，私募股權投資交投氣氛熱絡，與近年全球科技公司首次公開發行（IPO）上市後，帶來的豐厚投資報酬有關，例如亞馬遜上市至今締造1800倍驚人報酬，蘋果上市後創造逾500倍報酬，表現令人驚艷。

林彥君表示，若有機會從IPO前就參與投資，報酬率則更可觀，以蘋果為例，上市前後都參與的話，報酬率為逾1100倍。如此誘人的報酬吸引保險公司逐漸提高股權投資比例，美國去年投資金額約5000萬美元，亞太地區逾2500萬美元。

不過，股權投資儘管有成功案例，失敗虧損的投資案也不在少數，林彥君認為，股權投資需要大量領域專家的資源投入，從項目取得、風險控管、法律合規、財務調查、法律調查、財務模型、產業知識等都需要專家投入，才能降低失敗機率，提高成功機會。

她表示，目前私募股權發展趨勢是透過投資平台增加投資機會，以改善資訊不對稱、有限的訊息傳播、流動性不佳等傳統上的「投資痛點」，如FinEX Asia亞盟金融私募股權投資平台，即是想要藉由在私募股權投資的經驗佐以科技的發展，讓私募股權(PE)交易資本分配更加透明。（編輯：郭萍英）1070607