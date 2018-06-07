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中央社

推動交流道增設 桃市府盼帶動整體發展

中央社2018/06/07 15:25
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者吳睿騏桃園7日電）桃園市長鄭文燦今天前往蘆竹及中壢區國道中山高速公路周邊視察，除斥資改善桃園交流道動線，同時將闢建中壢中豐路往返台北匝環道，期望透過交通建設推動，帶動桃園整體發展。

鄭文燦受訪表示，中正北路南北匝道為蘆竹及桃園區進出國道中山高速公路的便捷道路，目前只有北進、南出的半套設計，市府與交通部高公局協商決定，以附近蘆興南路北出、南進的設計來完善動線，總預算約新台幣7億9800萬元由高公局負責，市府則需辦理蘆興南路的拓寬工程。

鄭文燦表示，新規劃除可打造往返桃園及蘆竹地區的捷徑，也降低南崁交流道的負擔。此外，未來捷運綠線也會經過中正北路，市府規劃設置G12、G13、G14等3車站，預計今年動工，除打造北桃園新都心，也具有擴大藝文特區範圍的效應。

鄭文燦隨後也前往機場捷運A21環北站，視察「國道1號增設中壢中豐交流道計畫」，並協調先闢建往返台北（北向）匝環道，同時預留增設往返南向匝環道結構的方式，讓總經費從70億元降到約10億6000萬元，完工後可分流約80%的車流，相關的可行性計畫報告審查程序，後續將提報行政院核定。

鄭文燦表示，桃園升格後積極推動桃園中正北路交流道、中壢中豐交流道及楊梅校前路交流道等增設計畫，並改善周邊聯絡道系統。目前楊梅校前路交流道已完工啟用；中正北路交流道作業也將展開。市府期望透過交通建設的推動，帶動桃園整體發展。（編輯：李錫璋）1070607

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