跨縣市劇場聯盟　「夏至藝術節」

2018夏至藝術節，由雲林縣、嘉義縣、嘉義市以及臺南市共同創辦，是中南部最大的藝術盛事。除了延續超高人氣的系列活動「移動劇場」、「越域演藝」、「藝間店」之外，今年更新增「老臺新藝」、「藝工隊」等兩大主題，個個主題獨具特色，串聯近100場精彩節目；「越域演藝」更推出多達19檔優質節目，不只節目數量創下新紀錄，內容質量將更勝以往，且類型廣涵親子、戲劇、漫才、管弦樂等多元演出，滿足所有觀眾的喜好，眾多明星級團隊在暑假期間群聚雲嘉南連番演出，讓你一次看個過癮。



雲林縣長李進勇表示，由雲林縣、嘉義縣市、臺南市合辦之夏至藝術節，跨縣市劇場聯盟受到文化部支持，今年更結合財團法人豐泰文教基金會，邀請更多國內優秀的表演團隊來到雲林演出，活動內容豐富，讓民眾耳目一新！為了鼓勵民眾踴躍購票入場，以及回饋雲嘉南地區民眾，本次藝術節不僅票價平易近人，還有套票任選4場節目75折、單場4張85折等超值優惠，快和親朋好友一起來夏至藝術節度過最有藝術氣息的盛夏時光。



雲林縣政府搶先預告本次邀演的強大卡司包含【最好玩的音樂會】台灣藝術家交響樂團<校園風雲-TASO互動式親子音樂會>、【最狂愛情喜劇】故事工廠<3個諸葛亮>、【最不青春的青春喜劇】大開劇團<男人幫-青春小鳥一去不回來>、【最強漫才笑彈】達康.come <走味關係>。每一檔都是萬中之選，精彩可期。



文化處長林孟儀指出，雲嘉嘉營劇場連線計畫不僅實現了藝文資源跨域整合的理想，突破了中南部國家級藝文展演場館陸續啟用所造成的競爭困境，活絡在地劇場經營，是全國唯一的創舉，也展現雲嘉南四縣市所凝聚的藝文活力。自活動創辦以來，深受民眾期待與喜愛，跨縣市聯盟之理念更獲得文化部支持，是區域整合的標竿計畫。今年夏至藝術節即將邁入第三年，本府團隊持續為民眾規劃更優質、更豐富的表演藝術活動，耕鋤雲林的藝文沃土，要讓全國的民眾都看見雲林藝文的軟實力。