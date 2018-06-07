高雄榮總台南分院　呼籲從小培訓基本救命術

為推廣全民基本救命術，落實及培訓救命法寶觀念與技能，高雄榮總台南分院全力出動，指派醫護同仁為「台南佛光複式童軍團」辦理CPR、AED，及哈姆立克等急救技能培訓，活動吸引5至18歲兒童及青少年童軍團近80人報名參與，現場活潑熱鬧。
院長王志龍表示，民眾面對意外狀況的發生，若能當下把握黃金期施以CPR，或使用AED電擊去顫，搶救得宜，就可讓一度停止的心跳脈搏恢復，搶回一命，為戰勝死神，生命教育應從小培訓，讓兒童瞭解急救的重要，培養基本急救技能。
此次參加活動的童軍共有56名，另外有家長20名陪同小小幼童軍一起參加；院方表示，為配合兒少童軍團的性質，活動設計藉由生動活潑的影片，另外，也指派內、外科醫師黃孟華及楊恒幸2位到場，與院內多位護理師，共同協助分齡分組實務操作CPR、AED電擊去顫及哈姆立克等急救術。
該活動實作則透過模擬道具，以CPR安妮模型、自動體外心臟電擊去顫器訓練機及梗塞訓練背心等，實地操作急救技能訓練，全程由醫師及專業護理師指導，並透過分解動作示範，調整參訓者執行各項急救之正確姿勢與技巧。
課程結束測驗合格後，醫師黃孟華及楊恆幸代表院方逐一頒發訓練證書，5歲的陳小弟弟開心地喊著：「媽咪，我現在也可以救人了喔」。
院長王志龍也強調，近年來重要「生命之鏈」之觀念，在心臟及呼吸停止之狀態，人的腦細胞於四分鐘開始死亡，於十分鐘內腦死成為定局，全世界目前對病危患者之救治目標，在於四分鐘以內施以基本救命術之救治，在八分鐘以內施以高級救命術之救治。