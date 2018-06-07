高雄榮總台南分院　呼籲從小培訓基本救命術

為推廣全民基本救命術，落實及培訓救命法寶觀念與技能，高雄榮總台南分院全力出動，指派醫護同仁為「台南佛光複式童軍團」辦理CPR、AED，及哈姆立克等急救技能培訓，活動吸引5至18歲兒童及青少年童軍團近80人報名參與，現場活潑熱鬧。

院長王志龍表示，民眾面對意外狀況的發生，若能當下把握黃金期施以CPR，或使用AED電擊去顫，搶救得宜，就可讓一度停止的心跳脈搏恢復，搶回一命，為戰勝死神，生命教育應從小培訓，讓兒童瞭解急救的重要，培養基本急救技能。

此次參加活動的童軍共有56名，另外有家長20名陪同小小幼童軍一起參加；院方表示，為配合兒少童軍團的性質，活動設計藉由生動活潑的影片，另外，也指派內、外科醫師黃孟華及楊恒幸2位到場，與院內多位護理師，共同協助分齡分組實務操作CPR、AED電擊去顫及哈姆立克等急救術。