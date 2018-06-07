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電腦展直擊／離線智能居家AI Kneron獲阿里青睞

記者易皓瑜／台北報導2018/06/07 18:39
▲Kneron 的離線智慧家居解決方案，能夠在離線環境下，利用影像辨識技術開啟、控制各種設備。（圖／翻攝 Kneron ）
▲Kneron 的離線智慧家居解決方案，能夠在離線環境下，利用影像辨識技術開啟、控制各種設備。（圖／翻攝 Kneron ）

2018 台北國際電腦展（ COMPUTEX ）中的創新與新創展區 InnoVEX，智能居家方案備受矚目。以往為了打造智慧家居系統，所有居家設備都必須連上雲端，帶來資料外洩的風險，對用戶隱私而言是一大隱憂。展區內獲阿里巴巴台灣創業者基金（ Alibaba Taiwan Entrepreneurs Fund ）投資的新創公司耐能智慧 Kneron ，提出終端人工智慧解決方案，包括影像辨識軟體套件，以及人工智慧專用處理器 Kneron NPU IP-KDP 500 ，所採用的離線雲技術，改善了居家資料上傳雲端的安全問題。 

Kneron 的離線智慧家居解決方案，透過在居家設備上整合終端人工智慧技術，能在離線環境下，依據影像辨識結果自動開啟和控制各種設備。包括空調、燈光、音響、電視，和居家控制中心等。以空調設備為例，可判斷人數多寡和距離，自動調整溫度、風量、風向。 Kneron 展出的離線智慧家居解決方案，包括影像辨識軟體套件與 NPU （ Neural Processing Unit ，神經網路處理器） IP-KDP 500 。 DP 500 為適用智慧家居的人工智慧處理器，其運算能力達每秒十億次運算，卻意外地省電，功耗僅有 100 毫瓦。 

另外，其影像辨識軟體主要提供臉部偵測與辨識、手勢辨識，以及身體辨識功能。以手勢辨識為例，可以辨識使用者自訂的手掌、拳頭、手移動的方向，進行各項功能控制。同時，使用者也能直接以手勢操控各種設備，讓「人機互動」更加直覺，就算找不到控制器等情況下，也能輕鬆控制居家生活產品。 

智能居家方案不斷推陳出新，已成為現代人生活不可或缺的夥伴。而科技始於人性，當今使用者對於個資保護的意識抬頭，智能居家相關消費產品紛紛加入保護方案，力求便利性與安全性兩者兼顧。

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