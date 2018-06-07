謝謝蔡總統關心 吳音寧：努力把工作做好

（中央社記者梁珮綺台北7日電）總統蔡英文肯定台北農產運銷公司總經理吳音寧是會做事的人，對此，吳音寧今天表示，謝謝總統關心與期許，會努力把工作做好，之後除了實在做事，也會把疑慮說清楚。

柯文哲下午率市政團隊赴台北市議會，進行市政總質詢與答覆。

國民黨籍市議員吳世正質詢時指出，以蔡總統的高度，在民進黨中常會肯定北農的總經理，等於跨過好幾個層級，可謂「台北市之光」，對此歎為觀止；國民黨籍市議員厲耿桂芳詢問吳音寧感受。

吳音寧表示，她謝謝總統的關心與期許，謝謝默默支持她的朋友，謝謝產地農民，告訴她要加油，也謝謝市場的人，謝謝北農團隊，這段時間還是一直每天在市場堅守崗位，也會努力把工作做好。