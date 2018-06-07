NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈吳音寧年收250萬硬掰　他這樣看孫安佐被訴聯邦重罪　美網友開嗆8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

謝謝蔡總統關心 吳音寧：努力把工作做好

中央社2018/06/07 15:33
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者梁珮綺台北7日電）總統蔡英文肯定台北農產運銷公司總經理吳音寧是會做事的人，對此，吳音寧今天表示，謝謝總統關心與期許，會努力把工作做好，之後除了實在做事，也會把疑慮說清楚。

柯文哲下午率市政團隊赴台北市議會，進行市政總質詢與答覆。

國民黨籍市議員吳世正質詢時指出，以蔡總統的高度，在民進黨中常會肯定北農的總經理，等於跨過好幾個層級，可謂「台北市之光」，對此歎為觀止；國民黨籍市議員厲耿桂芳詢問吳音寧感受。

吳音寧表示，她謝謝總統的關心與期許，謝謝默默支持她的朋友，謝謝產地農民，告訴她要加油，也謝謝市場的人，謝謝北農團隊，這段時間還是一直每天在市場堅守崗位，也會努力把工作做好。

她表示，她都在第一線工作，從沒想過會被稱為「神隱」，而她確實疏於面對大眾、媒體與社會，拙於應付備詢場合，現在已試著應對，之後除了實在做事，面對大眾疑慮，會好好說清楚。

吳音寧說，北農是全台灣最大產銷平台，她最大的想法是把市場顧好，對產地農民有幫助，台北市民可買到好的農產品，「是努力要做到的事情」。

台北農產運銷公司總經理吳音寧表現惹議，民進黨發言人谷辣斯．尤達卡Kolas Yotaka在昨天民主進步黨中常會後轉述，黨主席蔡英文在會中說，吳音寧不是政治人，在政治場合的應答容易被誤解，希望黨和相關機關告訴大眾真相，不能讓假新聞誤導人民。

Kolas Yotaka轉述，兼任黨主席的總統蔡英文特別裁示，希望相關機關告訴社會大眾真相是什麼，包括部會到黨，都可以進一步扭轉平衡不實的假新聞，希望民眾不要被錯誤假新聞、經過拼貼、扭曲或刻意剪接的新聞引導。（編輯：方沛清）1070607

私募股權投資熱 亞太Q1飆...美商盼供電穩定 政院：今年...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan