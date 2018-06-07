台東警夜間盤查一箭雙雕　毒品犯落網

台東縣警局日前執行深夜路檢勤務時，查獲一名廖姓傷害通緝犯，廖嫌一度裝傻不知道已被通緝，警方帶回做進一步搜索時，在廖嫌的隨身包包中發現吸食器及玻璃瓶，讓廖嫌無話可說，警方依毒品危害防制條例將廖嫌移送警局。

成功分局日前執行路檢勤務攔查時，在凌晨2時時，發現一部可疑小貨車行跡相當可疑，當時車上載滿物品，起初駕駛神情慌亂，一直無法提供相關證件，也無法明確說明住址，警方利用電腦查詢資料時，發現廖嫌犯有傷害罪，目前正被通緝中，起初廖嫌矢口否認自己被通緝，警方依權利逮捕廖嫌，將廖嫌送回警局。