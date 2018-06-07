台東警夜間盤查一箭雙雕　毒品犯落網

台東縣警局日前執行深夜路檢勤務時，查獲一名廖姓傷害通緝犯，廖嫌一度裝傻不知道已被通緝，警方帶回做進一步搜索時，在廖嫌的隨身包包中發現吸食器及玻璃瓶，讓廖嫌無話可說，警方依毒品危害防制條例將廖嫌移送警局。
成功分局日前執行路檢勤務攔查時，在凌晨2時時，發現一部可疑小貨車行跡相當可疑，當時車上載滿物品，起初駕駛神情慌亂，一直無法提供相關證件，也無法明確說明住址，警方利用電腦查詢資料時，發現廖嫌犯有傷害罪，目前正被通緝中，起初廖嫌矢口否認自己被通緝，警方依權利逮捕廖嫌，將廖嫌送回警局。
回到警局後，警方對廖嫌實施附帶搜索，在廖嫌的隨身包內查獲吸食器及玻璃瓶1支，廖嫌雖否認該物品為其所有，直說是朋友的包包，但警方仍依毒品危害防制條例將他移送。
成功警察分局長方秋梅表示，警方強力執行「安居緝毒專案」，以深入各鄰里、社區查緝毒品犯罪為首要目標，為避免犯嫌利用深夜規避查緝，該分局特別規劃不同時段的路檢勤務，藉由全面查緝，針對製毒、販毒、運毒者等犯罪者進行溯源掃蕩，淨化民眾生活環境，達成「無毒家園」的目標，也將持續向上溯源、向下斷根，打擊毒品犯罪。
▲包包內毒品。（圖／成功分局提供）
▲警方在廖姓嫌犯隨身包中找到毒品吸食器，依毒品危害防制條例將他移送。（圖／成功分局提供）
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