終結「皮在癢」　衣服布料要慎選

衣服有可能是造成皮膚過敏的元凶！中國上海曾發生一名女孩穿了新牛仔褲後，雙腳出現嚴重紅腫、奇癢難忍；而近來夏季氣溫屢創新高，衣服悶熱不透氣，也容易導致異位性皮膚炎上身。有業者利用歐盟專利技術，將氧化鋅成功織進布料裡，號稱具有抗菌、抗敏、除臭、防曬四大效果，讓衣服穿在身上不會「皮在癢」。

ESCURA行銷經理邱庭瓔表示，「鋅」是從礦石中萃取出來，人類很早就開始運用在醫療上，現代皮膚科更常使用氧化鋅乳膏來治療異位性皮膚炎、過敏等病症。至於「鋅纖維」開發，源自於德國兒童醫院燒燙傷中心的需求。