終結「皮在癢」　衣服布料要慎選

衣服有可能是造成皮膚過敏的元凶！中國上海曾發生一名女孩穿了新牛仔褲後，雙腳出現嚴重紅腫、奇癢難忍；而近來夏季氣溫屢創新高，衣服悶熱不透氣，也容易導致異位性皮膚炎上身。有業者利用歐盟專利技術，將氧化鋅成功織進布料裡，號稱具有抗菌、抗敏、除臭、防曬四大效果，讓衣服穿在身上不會「皮在癢」。
ESCURA行銷經理邱庭瓔表示，「鋅」是從礦石中萃取出來，人類很早就開始運用在醫療上，現代皮膚科更常使用氧化鋅乳膏來治療異位性皮膚炎、過敏等病症。至於「鋅纖維」開發，源自於德國兒童醫院燒燙傷中心的需求。
邱庭瓔說，氧化鋅具有抗菌、抗敏、除臭、防曬四大效果。抗菌：可有效抵擋抗藥性金黃色葡萄球菌；抗敏：根據臨床實驗，對於濕疹及敏感性皮膚患者有更好的生活品質。除臭：使用醫療級四級的氧化鋅，合乎國際醫療規定。當皮膚產生汗水時，氧化鋅就會產生抗菌性並能有效抑制臭味。防曬：一般市售防曬乳均添加氧化鋅，能有效隔離紫外線UVA、UVB。
如何每天24小時，讓皮膚達到自我防禦？邱庭瓔說，其實最具效果的就是氧化鋅，因此公司研發新技術，將天然鋅礦石織進衣服，形成氧化鋅纖維。舉例來說，一錠綜合維他命含有11毫克的鋅，ESCURA衣服鋅含量平均在2,500至4,500毫克，相當於230至400顆維他命的含量。
邱庭瓔透露，ESCURA利用歐盟專利技術，將氧化鋅微米粉末嵌入紗線裡，同時結合「木質纖維」也就是天絲，將其織成衣服，讓布料更透氣、更親膚，夏天穿起來不會悶出一身汗。