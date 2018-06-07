美商盼供電穩定 政院：今年不會有缺電問題

（中央社記者劉麗榮台北7日電）台北市美國商會2018台灣白皮書指出，希望台灣政府確保電力供應穩定且具成本競爭力。行政院發言人徐國勇今天說，經過盤整，備轉、備用容量率都有提升，今年不會有缺電的問題。

台北市美國商會昨天發表2018台灣白皮書，希望台灣政府確保電力供應穩定且具有成本競爭力。建議在2025年前的能源轉型期間，及之後的零核能方案實施期間，必須制定緊急應變計畫，如保留特定核能電廠作為備用發電方案，以因應不可預測、難以克服的轉型阻礙，或是國安緊急事件。

徐國勇下午出席「2018台灣永續峰會」前，面對媒體詢問相關問題時表示，非核家園在環境基本法、電業法裡都已確立，是國人共識。今年有很多新的機組，備轉容量率、備用容量率都有提升，明年會提升得更穩定，他強調「今年不會缺電，不可能會缺電」，供電不會有問題。