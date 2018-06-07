中和縱火奪9命李國輝判死 家屬：告慰亡者

（中央社記者王鴻國、魯鋼駿新北7日電）緬甸華僑李國輝去年11月在新北中和縱火釀9死，新北地方法院今天依殺人罪判李男死刑，家屬得知後表示，半年來，每天都是煎熬，李國輝遭判死，總算能告慰枉死的親人。
其中一名死者張明華的弟弟今天到庭聽判，庭後受訪表示，這半年來，每天都是煎熬，擔心如果李男只是被判無期徒刑，關個幾十年仍有機會「大赦」出獄，恐繼續害人，如今李國輝遭判死刑，「總算能告慰我哥了」。
張明華的弟弟指出，案發大樓原本每層有2個逃生口，但房東為了隔出更多房間，其中一個逃生口遭堵住，擺明是違建，但房東至今仍沒有一句道歉，態度令人難以接受，因此家屬們都認為，包括房東、屋主、前屋主等過失也都該追究，「一定要告」。
案發後，新北地檢署針對連姓房東另案追究業務過失致死罪的刑責，目前案件仍在偵辦。
至於案發現場，除了一樓仍有店家營業外，樓上已無住戶，公寓頂樓加蓋違建也已拆除，在一樓的林姓住戶說，縱火燒死9人，遭判死刑是罪有應得。
李國輝去年11月在新北中和一處公寓大樓縱火，釀9死2傷悲劇，新北地方法院審理終結，認為手段凶殘，為情節最重之罪，今天依殺人罪判李國輝死刑，褫奪公權終生，全案可再上訴。（編輯：卞金峰）1070607