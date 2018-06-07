中和縱火奪9命李國輝判死 家屬：告慰亡者

（中央社記者王鴻國、魯鋼駿新北7日電）緬甸華僑李國輝去年11月在新北中和縱火釀9死，新北地方法院今天依殺人罪判李男死刑，家屬得知後表示，半年來，每天都是煎熬，李國輝遭判死，總算能告慰枉死的親人。

其中一名死者張明華的弟弟今天到庭聽判，庭後受訪表示，這半年來，每天都是煎熬，擔心如果李男只是被判無期徒刑，關個幾十年仍有機會「大赦」出獄，恐繼續害人，如今李國輝遭判死刑，「總算能告慰我哥了」。

張明華的弟弟指出，案發大樓原本每層有2個逃生口，但房東為了隔出更多房間，其中一個逃生口遭堵住，擺明是違建，但房東至今仍沒有一句道歉，態度令人難以接受，因此家屬們都認為，包括房東、屋主、前屋主等過失也都該追究，「一定要告」。