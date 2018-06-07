青春無敵　屏19所高中職自辦聯畢晚會玖壹壹熱情響應

「沒有大人，我們就是主角！」因為不想要制式的畢業典禮，今(107)年屏東縣19所高中職畢業生將聯合辦理一場特別的畢業晚會，為青春跨出人生新階段留下紀錄，他們的熱情並感動夯團「玖壹壹」及藝人林芯儀響應演出，本週末9日下午4時30分在國立屏東高工，一起慶祝畢業快樂！

屏東縣高中職聯合畢業晚會，去年由屏東高中、屏東女中、大同高中、屏榮高中4所學校畢業生率先發起，學生們自行募款，甚至還自掏腰包，邀請藝人樂團演出，規模雖然不大，卻在學生間掀起熱烈迴響與討論。今年主辦學校再增加屏東高工、潮州高中2所，並擴大開放全縣19所高中職畢業生參加，最遠的恆春工商也有人報名，畢業的青春熱浪席捲了學生圈。