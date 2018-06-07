青春無敵　屏19所高中職自辦聯畢晚會玖壹壹熱情響應

「沒有大人，我們就是主角！」因為不想要制式的畢業典禮，今(107)年屏東縣19所高中職畢業生將聯合辦理一場特別的畢業晚會，為青春跨出人生新階段留下紀錄，他們的熱情並感動夯團「玖壹壹」及藝人林芯儀響應演出，本週末9日下午4時30分在國立屏東高工，一起慶祝畢業快樂！
屏東縣高中職聯合畢業晚會，去年由屏東高中、屏東女中、大同高中、屏榮高中4所學校畢業生率先發起，學生們自行募款，甚至還自掏腰包，邀請藝人樂團演出，規模雖然不大，卻在學生間掀起熱烈迴響與討論。今年主辦學校再增加屏東高工、潮州高中2所，並擴大開放全縣19所高中職畢業生參加，最遠的恆春工商也有人報名，畢業的青春熱浪席捲了學生圈。
▲學生們設計的畢業晚會海報。（圖／記者陳宗傑翻攝,2018.06.07）
社會處長劉美淑指出，學生們發起聯合畢業晚會，展現了屏東縣高中職學生的自主性及活力，縣府樂見其成，由青少年中心陪伴協助，完全讓孩子們自由發揮。
6所主辦學校41位學生代表從擬定計畫、經費籌措、活動流程、藝人邀請等一手包辦，夯團「玖壹壹」更是學生想辦法找到管道接洽，沒想到玖壹壹馬上答應演出，回應了學生們的熱情，讓他們喜出望外。
▲籌辦屏縣高中職畢業晚會的學生代表們。（圖／記者陳宗傑翻攝,2018.06.07）
而且為了此次活動，學生們拍攝宣傳照、漏夜設計海報、走上街頭快閃宣傳，還擔心週末天公不作美，場地不得不從戶外移到室內等，在在都考驗他們應變能力，這些都不在學校課堂教的，過程中學習到的經驗更是難得的畢業回憶。