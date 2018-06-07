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蔡總統：國軍戰力是國家安全保證　全力支持國軍

軍聞社2018/06/07 14:01
▲ 蔡英文總統視導「漢光34號演習」聽取當前作戰簡報。（軍聞社記者李一豪攝）
▲ 蔡英文總統視導「漢光34號演習」聽取當前作戰簡報。（軍聞社記者李一豪攝）
蔡英文總統頒發加菜金，慰勉國軍執行演訓任務之辛勞。（軍聞社記者李一豪攝）

（軍聞社記者卓以立臺中7日電）蔡英文總統今日上午前往臺中視導「漢光34號演習」聯合反空（機）降作戰演練，來臺訪問的史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）亦受邀出席。總統感謝全體官兵投入最大心力執行演訓任務，展現國軍真實戰力，並再次強調全力支持國軍。

　總統抵達清泉崗基地後，首先聽取行程規劃暨當前作戰概況簡報，隨後視導聯合反空（機）降作戰演練，包括防空部隊暨戰機緊急起飛接戰、基地防衛部署、空中密接支援、空中突擊作戰、攻擊掃蕩等課目實兵演練，並向所有參與演習的國軍士兵發表精神喊話，並親自頒發加菜金予部隊官兵，慰勉國軍執行演訓任務之辛勞。

　總統致詞內容如下：演習視同作戰，今年的「漢光34號演習」實兵演練，不僅是用來驗證國軍的作戰構想，更透過「從嚴從難」的演習強度，來測試國軍部隊的戰力，以及落實全民國防的概念。

　我要請全體同仁注意，國防建軍的基本原則，務必要建立在「實」這個字上。經由「務實」的演練，和後續「確實」的檢討修正，才能建立「精實」的戰力，並且確保我們的國家安全。

　為了達成求實的目標，上個月，我在蘇澳海軍基地測試了海軍快速反應的戰力。前兩天，我又在九鵬基地，檢視國軍在空防上的縱深防禦能量。

　今天來到空軍清泉崗基地，則是觀察國軍如何透過軍、民力整合，以及三軍聯合作戰，來確保空軍基地的安全。

　這段時間以來，我實實在在地看到國軍真實的戰力，我有信心，國軍絕對可以達成「防衛固守、重層嚇阻」的目標。

　真實的戰力除了先進的武器裝備外，最重要的還是人的因素，國軍不怕苦、不怕難，官兵素質日益提升，充滿信心與決心，堅定保家衛國，這才是國防戰力真實的本質。

　在前幾天的演訓中，發生了令人悲痛的意外。讓我們失去了ㄧ位年輕、優秀的空軍飛行員，他的殉職是國家的損失，但也讓大眾了解，國軍官兵弟兄姊妹，為了保家衛國，真的為臺灣社會付出很多。為了國家，他們奉獻、甚至於犧牲。在此，我要代表全體國人，向國軍表達最高的敬意。

　在這次漢光演習，全體官兵投入最大的心力執行演訓任務。我要謝謝大家的辛勞，也告訴大家，你們的辛勞，我們全體國人都看到了。

　國軍戰力是國家安全的保證，是社會繁榮的基礎，更是民主自由價值的後盾。各位國軍弟兄姊妹們，要時時刻刻記得，國家安全的重任就在我們的肩膀上。只要國軍在，臺灣就一定在。國軍加油，我一定全力支持國軍。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
清泉崗反空（機）降作戰/系列四清泉崗反空（機）降作戰/系列五

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