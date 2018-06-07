李孟諺參訪友愛街旅館　盼更多優質業者進駐台南

李孟諺表示，他最近參訪許多企業，為的是發掘台南具有特色的各行各業，他強調這幾年台南的觀光並沒有受陸客的影響，飯店住宿人次已從合併前250萬成長到去年底為止320萬，由於目前客群80％以上還是國內旅客，未來希望努力透過各種方式以吸引更多國外觀光客。

為了解地方觀光產業需求，台南市長李孟諺今（7）日前往U.I.J Hotel & Hostel（簡稱友愛街旅館）參訪，李市長除了感謝總經理林建鋒投資台南，對於旅店人員的人文素養亦印象深刻，並期盼為台南營造更有特色的旅遊環境，以吸引更多國外觀光客。

有關民宿開放的部分，李孟諺指出，過去因相關法令限制，民宿無法在市區合法化，但交通部觀光局在去年已經修改相關規定，市府則公告「台南雙城地區」為觀光地區，台南因此去年約有120家民宿接受管理與監督，對旅客更有保障，當然也希望更多優質的業者進駐，提升台南的旅遊品質。

友愛街旅館藏身於中西區巷弄內，除了提供110個背包客床位、87間設計客房供旅客選擇，一樓更打造24小時不打烊的「BBB」書店，此外，另有交誼沙龍、廚房以及充滿綠意的露臺，期待各方旅客能除了在此交流，也能以在地人的眼光一覽台南各種樣貌。

或許很多人認為旅館每三、五年就要翻新一次，用料不必太好，其實是對資源的浪費，友愛街旅館選用石材、磨石子、金屬、玻璃、實木等材質打造，總經理林建鋒表示，如果選用良好精緻的材質，十年、二十年後經歲月刻畫更加美麗，同時成為承載許多人記憶的地方。