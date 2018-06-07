NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈終止連5升　新台幣收29.748+9菸酒超燒錢　網踢爆收入來源8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

高美醫專停辦 教部審議通過

中央社2018/06/07 15:55
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者陳至中台北7日電）教育部今天表示，今年5月15日召開的技專校院設立變更及停辦審議會，正式通過高美醫護管理專科學校自107學年度起停辦，學生將轉至鄰近學校。

教育部今天公布106學年度技專校院評鑑結果，高美醫專被列為「不公布」。教育部解釋，評鑑結果是供學校未來辦學，以及未來學生選校的參考，確定停辦的學校就不公布評鑑結果，高美醫專已確定107學年度起停辦。

受到少子女化影響，台灣大專面臨轉型、退場危機，繼高鳳數位內容學院、永達技術學院之後，高美是台灣第三間退場的大專。

教育部技職司副司長謝淑貞表示，高美醫專董事會主動提出107學年度起全校停招並停辦，經教育部5月審議通過。該校106學年度有564位學生，今年畢業後剩下日間部381人、進修部26人，將協調轉學至鄰近同類別、同等級的對應系科、學制學校。

謝淑貞指出，目前正積極媒合學生中，已確定部分學生將轉往美和科技大學、正修科技大學等校，預計6月底前完成所有學生的轉學安置，後續還會協助確保接手學校，做好學分採認、課業轉銜輔導、通勤住宿協助等措施。

至於教職員的部分，謝淑貞表示，高美醫專全校20位專任教師，都未積欠薪資，目前已有8人到別校任職，剩下12人會由轉職平台持續協助。（編輯：黃于）1070607

睽違十年 魏海敏再度挑戰金鎖華邦5月營收攀7個月高 旺...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan