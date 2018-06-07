高美醫專停辦 教部審議通過

（中央社記者陳至中台北7日電）教育部今天表示，今年5月15日召開的技專校院設立變更及停辦審議會，正式通過高美醫護管理專科學校自107學年度起停辦，學生將轉至鄰近學校。
教育部今天公布106學年度技專校院評鑑結果，高美醫專被列為「不公布」。教育部解釋，評鑑結果是供學校未來辦學，以及未來學生選校的參考，確定停辦的學校就不公布評鑑結果，高美醫專已確定107學年度起停辦。
受到少子女化影響，台灣大專面臨轉型、退場危機，繼高鳳數位內容學院、永達技術學院之後，高美是台灣第三間退場的大專。
教育部技職司副司長謝淑貞表示，高美醫專董事會主動提出107學年度起全校停招並停辦，經教育部5月審議通過。該校106學年度有564位學生，今年畢業後剩下日間部381人、進修部26人，將協調轉學至鄰近同類別、同等級的對應系科、學制學校。
謝淑貞指出，目前正積極媒合學生中，已確定部分學生將轉往美和科技大學、正修科技大學等校，預計6月底前完成所有學生的轉學安置，後續還會協助確保接手學校，做好學分採認、課業轉銜輔導、通勤住宿協助等措施。
至於教職員的部分，謝淑貞表示，高美醫專全校20位專任教師，都未積欠薪資，目前已有8人到別校任職，剩下12人會由轉職平台持續協助。（編輯：黃于）1070607