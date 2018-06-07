高美醫專停辦 教部審議通過

（中央社記者陳至中台北7日電）教育部今天表示，今年5月15日召開的技專校院設立變更及停辦審議會，正式通過高美醫護管理專科學校自107學年度起停辦，學生將轉至鄰近學校。

教育部今天公布106學年度技專校院評鑑結果，高美醫專被列為「不公布」。教育部解釋，評鑑結果是供學校未來辦學，以及未來學生選校的參考，確定停辦的學校就不公布評鑑結果，高美醫專已確定107學年度起停辦。

受到少子女化影響，台灣大專面臨轉型、退場危機，繼高鳳數位內容學院、永達技術學院之後，高美是台灣第三間退場的大專。