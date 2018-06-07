暑期青春專案反毒宣導　斗南警分局進入校園

鑒於目前已發現的市售即溶包產品改裝或變裝等新興「糖衣毒品」的氾濫，斗南分局應用斗南高中園遊會，進行犯罪預防宣導活動，以近期警方所查獲軟糖 、巧克力、果凍、梅錠等新型態摻混毒品的模型，向家長和學生們展示講解，以提升師生、家長對於反毒及反詐騙之認識，強調其外觀與內容物都與一般休閒食品相近，兒童和青少年一旦誤食，將造成嚴重後果；同時透過生動活潑有獎徵答方式辦理宣導，學生們也熱烈回應舉手發言搶答，現場氣氛熱絡，廣獲熱烈迴響。

斗南警分局反毒宣導伸入校園，讓在校學生認識以隨身包改裝變裝等毒品，同時提醒學生在暑假期間，避免出入不正常場所，勇敢拒絕毒品誘惑，打工時更要注意「高薪陷阱」，以免淪為詐騙集團車手或詐欺人頭戶。

另外暑期將至，除提醒學生暑假期間要有正常休閒娛樂，避免出入不正常場所，勇敢拒絕毒品誘惑，暑假打工更要注意「高薪陷阱」，尤其近來警方查獲青少年車手案件有增加現象，甚至曾查獲詐騙集團利用知名求職網刊登「時薪高、工作輕鬆」的徵才廣告，有高中生應徵錄取後，對方即跟他要銀行存摺、提款卡，並要他到市區跑腿拿東西就可領高薪，被警方逮捕才知是車手，因而淪為詐騙集團車手或詐欺人頭戶。

斗南警分局長黃福良表示，近來毒品誘惑多元，販毒者多以摻有毒品的咖啡包、奶茶包，來吸引青少年使用毒品，希望暑假跟同學出遊時，特別提醒學生在不熟悉場所時，對來路不明飲料或食物特別要提高警覺，不要隨意接受別人送的飲料或其他食物，並勇敢拒絕引誘與慫恿，也切勿因好奇心而以身試毒，這樣才能減少被害機會。