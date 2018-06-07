不封島！「川金會」選定聖淘沙　嘉佩樂酒店揭密

▲嘉佩樂酒店房價每晚約 1.5 萬起跳，是新加坡相當知名的飯店之一，歌手孫燕姿就是在此舉辦婚禮。（圖／Hotels.com）

全球矚目的「川金會」將於 6 月 12 日在新加坡舉行，美國白宮發言人桑德昨（ 6 ）日揭曉會面地點在聖陶沙島的嘉佩樂酒店，而非之前外界猜測的香格里拉酒店。旅遊業者分析，嘉佩樂酒店位置隱蔽，且位於聖陶沙島上，利於國安單位進行安全維護；新加坡旅遊局則提醒，在此期間聖淘沙島所有商場、樂園照常營運，但會進行嚴格的安全檢查。

旅遊業者表示，新加坡嘉佩樂酒店過去曾是聖淘沙島海防基地，兩棟主要建築物丹那美拉 I 與丹那美拉 II 於 2008 年 7 月列為古蹟保護。整棟飯店僅有 112 間客房，過去雖未曾有國家領導人於此飯店會晤，其隱蔽性極高的特點成為雀屏中選的原因，目前「川金會」期間的房間已經無法預定。

根據旅遊訂房網站 Hotels.com 資料，嘉佩樂酒店房價每晚約 1.5 萬起跳，是新加坡相當知名的飯店之一，歌手孫燕姿就是在此舉辦婚禮。



▲ 6 月 10 日至 14 日期間內，進入聖淘沙島的旅客必須接受嚴格的安全檢查。（圖／記者陳致宇攝）

聖淘沙島是新加坡相當著名的旅遊聖地，包含環球影城、魚尾獅塔、斜坡滑車、人造沙灘等，外界擔心「川金會」為安全考量恐實施封島措施。新加坡旅遊局澄清，聖淘沙島上在此期間內所有商業活動正常營運，僅嘉佩樂酒店周邊會進行出入管制。



▲聖淘沙島是新加坡相當著名的旅遊聖地，魚尾獅塔是島上的地標之一。（圖／記者陳致宇攝）



▲遊客必訪的新加坡環球影城也在聖淘沙島上。（圖／記者陳致宇攝）

新加坡旅遊局提醒， 6 月 10 日至 14 日川金會期間內，進入聖淘沙島的旅客必須接受嚴格的安全檢查，禁止攜帶國旗、宣傳標語、易燃物品等，並限制使用空拍機等攝影設備，同時島上也會有安全人員隨機進行臨檢，建議旅客攜帶護照以利檢查，提早出門避免延誤行程。