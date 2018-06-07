年金改革爭議　朱立倫：新北市府將聲請釋憲

年金改革將於7月1日上路，全國公務人員協會則發起釋憲的連署；新北市長朱立倫今（7）日在議會總質詢上指出，市府將為新北市公教人員向司法院聲請大法官的釋憲，請大法官就信賴保護原則加以解釋，保障軍公教人員的權益。

新北市議會今日進行市政總質詢的議程，由國民黨新北市議會黨團的楊春妹、陳明義、鄭戴麗香、宋雨蓁等議員提出質詢；陳明義就年改的議題提出質詢，並要求市府保障軍公的權益，並直指朱立倫2年前沒當選，導致造成今日這樣的結果，國民黨當然也要一些的負責任。

朱立倫認為，軍公教警消人員一生都奉獻給國家，目前他們走的法律路徑就是釋憲，包含花蓮、金門縣政府也都代替他們釋憲，新北市也會代替新北市的公教人員，聲請大法官的釋憲，讓大法官、中華民國憲法對信賴保護原則做個解釋；雖然過程可能會遇到一些困難，但他們受到委屈，我們有這個責任來做這件事情。