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年金改革爭議　朱立倫：新北市府將聲請釋憲

記者陳志仁／新北報導2018/06/07 16:32
▲朱立倫認為，軍公教警消人員一生都奉獻給國家，目前他們走的法律路徑就是釋憲，新北市也會代替新北市的公教人員，聲請大法官的釋憲。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.07）
▲朱立倫認為，軍公教警消人員一生都奉獻給國家，目前他們走的法律路徑就是釋憲，新北市也會代替新北市的公教人員，聲請大法官的釋憲。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.07）

年金改革將於7月1日上路，全國公務人員協會則發起釋憲的連署；新北市長朱立倫今（7）日在議會總質詢上指出，市府將為新北市公教人員向司法院聲請大法官的釋憲，請大法官就信賴保護原則加以解釋，保障軍公教人員的權益。

新北市議會今日進行市政總質詢的議程，由國民黨新北市議會黨團的楊春妹、陳明義、鄭戴麗香、宋雨蓁等議員提出質詢；陳明義就年改的議題提出質詢，並要求市府保障軍公的權益，並直指朱立倫2年前沒當選，導致造成今日這樣的結果，國民黨當然也要一些的負責任。

朱立倫認為，軍公教警消人員一生都奉獻給國家，目前他們走的法律路徑就是釋憲，包含花蓮、金門縣政府也都代替他們釋憲，新北市也會代替新北市的公教人員，聲請大法官的釋憲，讓大法官、中華民國憲法對信賴保護原則做個解釋；雖然過程可能會遇到一些困難，但他們受到委屈，我們有這個責任來做這件事情。

法制局長黃怡騰說，市府支持釋憲的方向，但因非權責機關，釋憲的方式將再研議，軍方年金改革還在立法院的審議中，公、警、消適用公務人員退撫法，教育則有教育人員退撫辦法，主管機關各有不同；將先轉請教育部、函請銓敘部為公教警消聲請釋憲，新北市政府會出意見書給司法院，表達對釋憲理由的支持。

關鍵字年金改革全國公務人員協會釋憲朱立倫國民黨新北市議會黨團
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