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貢寮海祭7月底登場　熱力開唱HIGH翻樂迷

記者蔡琇惠／新北報導2018/06/07 16:15
▲新北市貢寮國際海洋音樂祭7月27至29日一連三天在福隆海水浴場開唱。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.06.07）
▲新北市貢寮國際海洋音樂祭7月27至29日一連三天在福隆海水浴場開唱。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.06.07）

每年夏天的音樂盛事「貢寮國際海洋音樂祭」7月27日起一連三天在福隆海水浴場開唱！邁入第18屆的海祭今年主題為「18樂」，將邀請董事長樂團、蕭敬騰與獅子合唱團等樂團助陣，更將在現場增設第三舞台「跨國拚場世界台」，邀請來自愛爾蘭、日本及泰國等國外樂團交流演出，要讓樂迷情緒HIGH到最高點。

觀光旅遊局表示，今年報名角逐「海洋獨立音樂大賞」的樂團共計159團，當中特別引人注意的是參賽樂手年齡最小僅11歲、最年長62歲，競爭不只激烈，其年齡分佈之廣，可說是跨老、中、青三個世代的對決，也是海祭舉辦以來的首見。

評審從樂團中遴選出30強後，將分別在6月16日於PIER5大稻程碼頭、6月17日於淡水漁人舞台，以及6月18日於淡水捷運站後廣場辦理三場的會前賽。今年更提供奪得海洋旗的冠軍樂團發行數位單曲的機會，讓新興樂團的聲音被更多人聽見。

觀旅局說，今年海祭舞台的建置除了維持擁有強烈搖滾風格的碧海藍天大舞台外，更特別以真實的當地漁船在沙灘上設置了相當有特色的熱浪搖滾小舞台，讓參與演出的獨立樂團在濃濃海洋風中盡情展現原創音樂的魅力。此外，主辦單位今年更增設第三舞台「跨國拼場世界台」，邀請國外樂團交流演出，要讓完全免費的新北市貢寮國際海洋音樂祭站穩全台CP值最高音樂饗宴的地位。

今年海祭以「18樂」為主題，「7月27日原創新浪潮」邀請入圍今年金曲獎的茄子蛋與原子邦妮，以及入圍最佳國語男歌手獎的小宇(宋念宇)、代表台灣饒舌兩大品牌之一「顏社」與「人人有功練」在海祭舞台呈現跨世代、跨品牌結合嘻哈電音組合，並由蛋堡壓軸演出。

「7月28日海洋獨立音樂大賞」除有爭奪海洋旗的決賽樂團表演外，更邀請去年海洋大賞得主、同時也是海祭舉辦以來首次以重金屬樂風奪下海洋旗的「火燒島」演出，並由大馬鬼才創作歌手黃明志壓軸。

壓軸場「7月29日世界狂想曲」除邀請去年海洋之星「厭世少年」演出外，還包括國際樂團－愛爾蘭The City and Us、日本ROOKiEZ is PUNK’D、泰國Slot Machine等，以及BOXING、董事長樂團、由蕭敬騰所率領的獅子合唱團熱鬧開唱，要讓熱愛原創音樂的樂迷們聽到欲罷不能。

關鍵字貢寮海洋音樂祭蕭敬騰董事長樂團獅子合唱團
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