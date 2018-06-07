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盧秀燕感謝監委盡守職責　燃煤許可檢討

記者柳榮俊／台中報導2018/06/07 16:43
▲台中市長參選人盧秀燕與議員感謝監察院盡守職責（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.7)
▲台中市長參選人盧秀燕與議員感謝監察院盡守職責（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.7)

昨(6)日監察院發佈新聞指出「台中市政府宣稱的減煤成效無實質意義」，國民黨台中市長參選人盧秀燕與議員感謝監察院盡守職責，呼應台中市議員一直不斷質疑中市府刻意美化減煤數字的問題，監院站在公理正義一方為台中市民發聲、為台中市民揭發真相，這是國家之福。盧秀燕呼籲，林佳龍市長，立即北上，代表台中市民要求蔡英文總統停止中電北送。

對於監察院糾正台中市府整治空污不力的作為，盧秀燕表示，監察院工作就是糾正各級政府的施政作為，台中市政府的回應，就好像警察抓小偷，小偷說警察是不公的，警察有政黨色彩。換句話說，被糾正的單位，竟然指控糾正他的上級機關不公，甚至是錯的。

盧秀燕表示，停止中電北送主張，她說，因為燃煤許可執照都是由地方政府核發，她當選市長後，如果台電仍持續中電北送，一定對中火的燃煤許可證進行檢討，只留下中部夠用的電。

國民黨團議員表示，再多的藉口都無法掩蓋監察院認證「台中市政府宣稱的減煤就是打假球」的事實。監察院所提出的糾舉，市長林佳龍非但不反省檢討，反而責怪起監察院，責怪起民意代表，彷彿錯都是別人錯，自己都沒有錯？

國民黨團認為，市長林佳龍若有意見，可率領民進黨團前往監察院掛白布條抗議，當場檢討監察院，並呼籲市長林佳龍，勇敢面對監察院的糾正。

盧秀燕說，她當選市長後，會強硬地與中央政府、台電談判，包括立即停止中電北送、應否給台中市民差別費率優惠，台中民生及工業用電都要排除在限定範圍，以及市民健檢及健康風險評估等，與市議會商議，提出多元的求償方案。

關鍵字盧秀燕空污中火燃煤許可
終結「皮在癢」　衣服布料要慎選警方夜間盤查一箭雙雕　毒品犯落網

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