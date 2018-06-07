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中央社

吳音寧惹議 洪耀福：要找政客還是做事的人

中央社2018/06/07 16:02
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者呂欣憓台北7日電）北農總經理吳音寧表現惹議，民進黨秘書長洪耀福今天表示，吳音寧是做事的人，不接受不合理的利益分配，難免得罪人，台灣社會要想，「要找一個政客還是做事的人當總經理？」

台北農產運銷公司總經理吳音寧近來表現惹議，兼任民主進步黨主席的總統蔡英文昨天在中常會中表示，吳音寧不是政治人，在政治場合的應答容易被誤解，她指示黨和相關機關告訴大眾真相，不能讓假新聞誤導人民。

洪耀福今天和媒體茶敘時表示，台灣社會很奇特，總經理理論上是比較專業型的人，董事長比較偏政治任命，政治問題是董事長面對，總經理把經營績效做好，「把吳音寧推到第一線處理政治問題對她來說不公平。」

洪耀福說，吳音寧本身蠻驕傲自負，黨中央問過她需不需要幫忙，她覺得不需要，一開始也沒想到要處理政治問題，總經理把事情做好就好；果菜市場很複雜，有利益分配，吳音寧是很強悍的人，不合理的人事安排和利益分配不願意接受和妥協，難免得罪很多人。

最近是否還有再詢問吳音寧是否需要協助？洪耀福表示沒有，吳音寧也沒有向黨提出需求，不過黨會協助她，讓大家更清楚知道一些談話內容和事實。

洪耀福說，面對議會質詢，政治歷練不夠容易被攻擊，但台灣社會要想，「要找一個請客請得非常好、送禮送得非常好、周旋議員的政客去當總經理？還是找一個做事的總經理？」洪耀福並開玩笑說：「如果找我這種政客去，我一定可以把他們擺平，但我對農業不專業，難道這樣比較好嗎？」

洪耀福說，他前陣子遇到幾個北農民股董事，他們認為吳音寧是歷屆最好總經理，經營、品德、績效都是最好的，民股董事很稱讚她。

至於吳音寧的事情會不會影響到年底的地方選舉選情？洪耀福說，藍軍也在攻吳音寧，選舉還早，不要這麼快論斷，把事情講清楚就好。（編輯：李淑華）1070607

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