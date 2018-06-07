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用電大戶節電喊停 經長：今年盤點應變計畫

中央社2018/06/07 16:13
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚台北7日電）經濟部長沈榮津今天表示，目前盤點至2025年應能穩定供電，因此不實施用電大戶節電方案，但會從正常供電下的設備能源效率提升做起，並在今年內助業者盤點擬訂緊急應變計畫。

因應夏季用電高峰，經濟部原擬定契約容量1000瓩以上的用電大戶參與節電5%方案，沈榮津今天表示，當初是考量供電可能不足，希望透過用電大戶節電來紓解尖峰供電壓力，但經盤點今年至年底備轉容量率應可維持在5%至6%，因此不實施節電方案。

不過，沈榮津表示，將會責成能源局及台電輔導業者提升設備能源效率，並在今年內協助業者盤點設備，將較外圍設備分為3個層次建立迴路，可在電力系統有意外造成供電不足時，有秩序的分次各減少5%用電，避免衝擊核心製程，甚至將來可能有外力、涉及國安問題時，有準備好應變計畫，對廠商、電力系統、對國家都好。

沈榮津說，會先請能源局輔導做示範計畫，再請台電或產業公會舉辦說明會，逐一拜訪廠商，希望在今年內協助用電達800瓩以上用電大戶完成盤點。

台北市美國商會昨天公布2018台灣白皮書，也關切供電問題，並建議保留特定核能電廠作為備用發電方案。對此，沈榮津表示了解美商對台灣供電穩定的擔憂，但除今年至年底盤點可維持5%到6%備轉容量率外，明年到2025年陸續會有新機組上線，例如明年前會新增大林電廠新2號機、林口電廠新3號機、通霄電廠新2號機等機組，共增加250萬瓩發電能力，估可達到維持備轉容量率10%、備用容量率15%目標。

沈榮津表示，在供電穩定狀況下，行政部門還是要達成電業法通過的非核家園目標，核一、二、三廠如期除役，核四不啟封、不運轉。（編輯：張均懋）1070607

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