澳洲總理：希望祖克柏親赴國會回答問題

滕博爾（Malcolm Turnbull）在布里斯本（Brisbane）告訴記者：「確實對臉書隱私保護有許多擔憂。我歡迎臉書到我們國會委員會作證。」

外國政治干預的擔憂逐漸升高，特別是中國，澳洲近來加強自身的情報能力。

法新社報導，社群媒體龍頭臉書（Facebook）證實與數家中國電子產品公司分享個資後，再度引起外界批評。這些公司包括美國軍方質疑有從事網路間諜活動遭禁用的華為。

（中央社雪梨7日綜合外電報導）由於臉書允許中國智慧型手機製造商使用旗下用戶的個人資訊，澳洲總理滕博爾今天表示，「想要」臉書執行長祖克柏接受澳洲國會議員質詢。

被問到祖克柏（Mark Zuckerberg）是否該親自出席，他說：「當然，我們希望見到老闆。」

滕博爾進一步表示，社群媒體迅速成為人類生活「各方面的主宰」，用戶意識到他們的個資如何被使用很重要。

澳洲議會情報與安全聯合委員會副主席柏恩（Anthony Byrne）表示，祖克柏需要向澳洲1500萬名臉書用戶解釋，為什麼臉書會和中國公司分享個資。

他告訴澳洲報社：「臉書用戶個資被偷偷地移交給華為，這是完全不能接受的事。」

「我想知道為什麼祖克柏先生會允許這件事情發生。如果有需要，會邀請他出席委員會的聽證會，向委員會和澳洲人民說明。」（譯者：葉俐緯/核稿：陳昱婷）1070607