貢寮國際海洋音樂祭 將引爆原創搖滾魂

經由海祭評審團從報名參賽的樂團中遴選出的30強，將分別在6月16日於大稻程碼頭、17日於淡水漁人舞台，以及18日於淡水捷運站後廣場辦理三場會前賽。

觀旅局表示，今年除維持擁有強烈搖滾風格的大舞台外，特別以真實的當地漁船在沙灘上設置有特色的熱浪搖滾小舞台，讓參與演出的獨立樂團在濃濃海洋風中盡情展現原創音樂的魅力。此外，今年還增設「跨國拚場世界台」的第3舞台，邀請國外樂團交流演出。

觀旅局強調，今年海祭以「18樂」為主題，就是要帶給樂迷18種多元音樂曲風與快樂，分別是「7月27日原創新浪潮」邀請入圍今年金曲獎的茄子蛋與原子邦妮等樂團演唱，在海祭舞台呈現跨世代、跨品牌結合嘻哈電音組合。

「7月28日海洋獨立音樂大賞」除有爭奪海洋旗的決賽樂團表演外，更邀請去年海洋大賞得主的「火燒島」演出，並由大馬鬼才創作歌手黃明志壓軸；最後一天是「7月29日世界狂想曲」除邀請愛爾蘭、日本、泰國等國際樂團演出，以及BOXING、董事長樂團及由蕭敬騰所率領的獅子合唱團熱鬧開唱。（編輯：方沛清）1070607