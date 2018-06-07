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三重大拜拜／看熱鬧吃辦桌　酒足飯飽有面子

保庇2018/06/07 15:21
三重大拜拜／看熱鬧吃辦桌　酒足飯飽有面子（圖／保庇）
三重大拜拜／看熱鬧吃辦桌　酒足飯飽有面子（圖／保庇）

（文／林書竹　民俗文化一年級）神農大帝誕辰即將到來，北部以祭祀神農大帝聞名的先嗇宮，將在明（8）舉行平安遶境，屆時三重地區將會出現前所未有的人潮，熱鬧非凡被稱作三重大拜拜。三重人好客不怕人吃，而有吃掉一條中興橋甚至是吃掉一條高速公路的盛名，三重大拜拜究竟是怎麼開始的呢？

先嗇宮主祀神農大帝，創建於清乾隆廿年（西元1755年），原先在新莊頭前地區，但苦於淡水河時常氾濫，而搬遷至三崁店（近新莊、三重交界的河邊），最後才在現址三重區二重埔五谷王北街落腳，原名為五穀（古）王廟，後來才更名為先嗇宮。

過去三重新莊一帶都屬於大片良田，先民來台開墾也是在此種植稻米，品質之好甚至能外銷中國大陸。農民靠天吃飯，祈求老天賞臉能夠年年豐收，因此神農大帝就非常重要。祂除了看管穀物收成，也看顧信眾的身體健康，於是逐漸成為信仰中心。但遶境是怎麼開始的呢？

收成好壞關係著一個家庭整年的生計，有時是天災有時是蟲害，過去農藥並不普及，遭遇蟲害也無法有效驅離。據三重當地耆老說，如果稻作種不起來，就會請神農大帝到那片農田繞一繞，說也神奇沒多久，原本種不起來的稻作就活了，結實纍纍顆顆飽滿；或是蟲害嚴重時，請神農大帝出來巡一巡，擾人的害蟲就消失的無影無蹤，本以為會是歉收的一年，最後卻能豐收。久而久之人們便習慣請神農大帝出巡遶境，庇佑庄頭六畜興旺五穀豐收，消災解厄平安健康。

廟會如果不熱鬧，哪能稱得上是廟會。每個人都感謝神明庇佑，想為神明做些事情，於是子弟戲、南北管、各式文武陣頭隨之興起。一場廟會百人以上是正常的事，再加上外縣市前來贊敬的友宮，場面盛大令人瞠目結舌。

即便社會型態由農業轉向工業，對於神農大帝的信仰依然堅定不移。好客的三重人，在大拜拜期間也會廣邀親朋好友前來家裡作客，家家戶戶都在家門前搭棚子擺桌宴客，無論是自己煮或是請廚師，總之就是要讓每個人都是酒足飯飽的離開。甚至有些人還會標會來請客，就是不能輸了面子。其花費之多還上了新聞版面，以「十萬吃客應邀赴宴　消耗估計逾一千萬」為題，可見三重大拜拜實實在在是當地重大盛事，好比今日的跨年晚會般熱鬧。

因此每到三重大拜拜時期，必定塞車塞得水洩不通，學校、公司行號都會提早歇業，讓大家回去準備，避免耽誤時間。如今雖不復以往盛況，卻依舊是當地重要大事。

今年神農文化祭將舉行為期一周的活動，並在神農大帝聖誕前一天進行遶境踩街。六月八日（農曆四月廿五）上午以車遊遶境三重全區，下午再以徒步踩街的方式讓大家可以欣賞各式陣頭技藝。歡迎各地的朋友，前來感受三重大拜拜的豪爽氣魄。

延伸閱讀：

《名廟打卡》三重先嗇宮
請問過勞誰有解　神農大帝可以嗎？

資料來源：

先嗇宮
那行那講三重埔
台灣宗教百景－三重先嗇宮

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關鍵字三重大拜拜五谷王先嗇宮神農大帝
武安尊王千秋／睢陽血戰堅守...這個神明很少見／犧牲自己保...

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