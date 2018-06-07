減塑救地球 NGO邀路跑活動及企業響應

綠色和平也推算，同期間發放了300萬件紀念衫、使用300萬個包裝用塑膠袋，紀念衫通常是合成纖維製成，路跑中途也可能提供寶特瓶飲料補給跑者飲水，都耗用很多拋棄式的塑膠製品。

國際組織綠色和平今天公布調查結果指出，2017年全台共舉辦784場路跑，依照每場比賽約4000至5000人參加，推估去年所有賽事加總至少使用400萬個免洗杯，可以堆疊出394座台北101金融大樓。

（中央社記者楊淑閔台北7日電）綠色和平與慈心基金會今天分別表示，將與六都協商減少路跑耗用的免洗杯、推動企業減塑，台灣去年路跑估計丟棄400萬個免洗杯，攜手企業加入減塑，可減少塑料危害海洋及生態。

綠色和平減塑專案負責人羅可容說，民調1068位受訪跑者也發現，有8成跑者有注意到賽事使用拋棄式製品可能對環境造成影響；7成的跑者願意自備水杯；高達9成7的跑者支持主辦方停止發放，或是用選配方式讓跑者決定是否領取合成纖維贈品。

調查還發現，9成以上的跑者支持納入環保理念的賽事；並有8成5的跑者認為這樣做，可提升城市形象與市民榮譽感。

綠色和平強調，路跑賽事居多由六都舉辦，將陸續與六都研商符合環保精神的路跑作法，3月已與台北市政府接洽研議可行方案。

國內的慈心有機農業發展基金會今天舉辦「永續樂活 免廢暢飲系列行動」記者會。慈心基金會執行長蘇慕容說，2018年底前，將募集100家企業團體響應不使用一次性塑膠容器活動。

這次系列行動的首發活動為「先鋒企業」，參與單位包含台灣師範大學、國泰金控、富邦金控、SOGO百貨、里仁事業、主婦聯盟環境保護基金會、台灣環境資訊協會、台灣重新思考環境教育協會Rethink等。

慈心基金會淨塑推動總監陳立信說，遠東SOGO百貨也宣布，要在部分賣場的美食街推行外帶餐點自備容器折扣優惠方案，鼓勵落實無痕飲食。（編輯：陳清芳）1070607