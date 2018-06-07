姚文智將辦大型晚會 洪耀福：看報紙才知道

（中央社記者呂欣憓台北7日電）民主進步黨台北市長參選人姚文智將舉辦大型造勢晚會，民進黨秘書長洪耀福今天表示他「看報紙才知道」，不過他已經邀請北市黨部的人和姚文智一起到黨中央討論選舉的策略。

民進黨中執會通過提名姚文智參選台北市長，姚文智昨天表示，將於23日舉辦大型造勢晚會，預計邀請行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊等重量級人士出席，破除「打假球」、「棄保」等謠言。

洪耀福今天和媒體茶敘時表示，這場造勢晚會他「看報紙才知道」，不過他知道後，已發出邀請，請台北市黨部的人和姚文智一起到黨中央談，看看黨中央可以提供什麼樣的協助。