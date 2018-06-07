嘉明湖缺水「瘦」一大圈　山友笑稱：好像荷包蛋

▲嘉明湖海拔 3310 公尺，位於中央山脈稜線上，沒有溪流注水，湖水完全靠雨水注入，滿水位時，湖面長約 120 公尺，寬約 80 公尺，深約 35 公尺，山友譽為「天使的眼淚」，布農族人叫它月亮的鏡子。（檔案照片）中央社記者盧太城台東攝 107 年 6 月 7 日

今年的梅雨季至今仍未降臨，全台各地不僅平地乾旱，山區也出現缺水情況，位於南橫公路海拔 3310 公尺的「天使的眼淚」嘉明湖，也因沒缺乏雨水灌注，明顯「瘦」了一大圈！水位明顯下降，只剩下 6 分滿；有山友形容看起來「就像一個荷包蛋」！

海拔 3310 公尺的嘉明湖，位於中央山脈稜線上，由於沒有溪流注水，其湖水完全倚靠雨水灌注。滿水位時，其湖面長約 120 公尺、寬約 80 公尺、深約 35 公尺。平靜湖面映照藍天之美，被山友譽為是「天使的眼淚」。



▲今年至今未出現梅雨季節，台東平地雨量比往年少，嘉明湖也因沒有雨水注入，水位嚴重下降，有山友形容「就像一個荷包蛋」。（嘉明湖熊出沒企業社提供）中央社記者盧太城台東傳真 107 年 6 月 7 日

綜合媒體報導，根據在嘉明湖擔任高山揹工多年的「嘉明湖熊出沒企業社」高山協作員邱冠中透露，今年截至目前為止，山區尚未出現豪大雨，缺乏充沛的雨水灌注，才使得嘉明湖的水位下降。目前的水位估計大概只達 6 成，通常必須遇到颱風，或是連續 2 天以上的豪大雨，湖水才會到達滿水位；他直言：「第一次看到嘉明湖這麼瘦！」



▲在南橫公路海拔 3310 公尺的嘉明湖因沒有雨水注入，水位嚴重下降，目前剩下 6 分滿，山友形容「就像一個荷包蛋」。（嘉明湖熊出沒企業社提供）中央社記者盧太城台東傳真 107 年 6 月 7 日

報導指出，揹工呂安順也表示，嘉明湖缺水「瘦」了一圈，有山友形容看起來好像個「甜甜圈」，更有登山客形容好像「荷包蛋」一樣！