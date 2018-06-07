NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健
即時跑馬燈8+9菸酒超燒錢　網踢爆收入來源廢死聯盟：死刑能讓我們看到未來嗎8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
生活

嘉明湖缺水「瘦」一大圈　山友笑稱：好像荷包蛋

生活中心／綜合報導2018/06/07 16:46
▲在南橫公路海拔3310公尺的嘉明湖，因沒有充沛的雨水注入，水位嚴重下降，嘉明湖「瘦」了一圈。（嘉明湖熊出沒企業社提供）中央社記者盧太城台東傳真107年6月7日
▲在南橫公路海拔3310公尺的嘉明湖，因沒有充沛的雨水注入，水位嚴重下降，嘉明湖「瘦」了一圈。（嘉明湖熊出沒企業社提供）中央社記者盧太城台東傳真107年6月7日

今年的梅雨季至今仍未降臨，全台各地不僅平地乾旱，山區也出現缺水情況，位於南橫公路海拔 3310 公尺的「天使的眼淚」嘉明湖，也因沒缺乏雨水灌注，明顯「瘦」了一大圈！水位明顯下降，只剩下 6 分滿；有山友形容看起來「就像一個荷包蛋」！


嘉明湖海拔 3310 公尺，位於中央山脈稜線上，沒有溪流注水，湖水完全靠雨水注入，滿水位時，湖面長約 120 公尺，寬約 80 公尺，深約 35 公尺，山友譽為「天使的眼淚」，布農族人叫它月亮的鏡子。（檔案照片）中央社記者盧太城台東攝 107 年 6 月 7 日

海拔 3310 公尺的嘉明湖，位於中央山脈稜線上，由於沒有溪流注水，其湖水完全倚靠雨水灌注。滿水位時，其湖面長約 120 公尺、寬約 80 公尺、深約 35 公尺。平靜湖面映照藍天之美，被山友譽為是「天使的眼淚」。


今年至今未出現梅雨季節，台東平地雨量比往年少，嘉明湖也因沒有雨水注入，水位嚴重下降，有山友形容「就像一個荷包蛋」。（嘉明湖熊出沒企業社提供）中央社記者盧太城台東傳真 107 年 6 月 7 日

綜合媒體報導，根據在嘉明湖擔任高山揹工多年的「嘉明湖熊出沒企業社」高山協作員邱冠中透露，今年截至目前為止，山區尚未出現豪大雨，缺乏充沛的雨水灌注，才使得嘉明湖的水位下降。目前的水位估計大概只達 6 成，通常必須遇到颱風，或是連續 2 天以上的豪大雨，湖水才會到達滿水位；他直言：「第一次看到嘉明湖這麼瘦！」


在南橫公路海拔 3310 公尺的嘉明湖因沒有雨水注入，水位嚴重下降，目前剩下 6 分滿，山友形容「就像一個荷包蛋」。（嘉明湖熊出沒企業社提供）中央社記者盧太城台東傳真 107 年 6 月 7 日

報導指出，揹工呂安順也表示，嘉明湖缺水「瘦」了一圈，有山友形容看起來好像個「甜甜圈」，更有登山客形容好像「荷包蛋」一樣！

關鍵字荷包蛋嘉明湖山友缺水梅雨
川金會選定聖淘沙　不封島照常營運太犯規！爆乳潔牙師診所性感照撩人

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan