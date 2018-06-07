北農再度被查帳 吳音寧：已配合辦理

（中央社記者劉建邦台北7日電）台北農產運銷公司總經理吳音寧持續成為台北市議會質詢焦點，吳音寧今天受訪時說，監察人和市場處再度赴北農查帳，已配合辦理；至於父親不捨且心疼她，她稱天下的父親都是這樣。

台北市議會下午召開市政總質詢，台北市長柯文哲及各局處首長列席備詢，吳音寧在總質詢期間成為各黨議員質詢焦點，吳音寧今天備詢時，轉身離開答詢台，有媒體發現吳似乎偷偷拭淚。

吳音寧會後受訪，媒體詢問，是否在質詢後離開議場時有擦眼淚。吳音寧說，沒擦眼淚，只是心情還是有點緊張。

至於吳音寧父親吳晟日前接受媒體訪問時，提到近期風波，很心疼吳音寧。吳音寧表示，天下的父親都是這樣。