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開門撞見爸媽「交疊％％」她慌逃　父尷尬放大絕

生活中心／綜合報導2018/06/07 16:45
▲一名女大生撞見父母全裸躺在床上，感到極度尷尬，說聲「抱歉」後隨即奪門而出。（示意圖／ NOWnews 資料照）
▲一名女大生撞見父母全裸躺在床上，感到極度尷尬，說聲「抱歉」後隨即奪門而出。（示意圖／ NOWnews 資料照）

遇到這場面未免也太尷尬！一名女大生在「 Dcard 」中表示，某日晚上看父母房間沒開燈，以為睡著了，順勢進入父母房間拿東西，卻驚見兩人全裸躺在床上，她嚇得直呼「抱歉」隨即奪門而出，事後爸爸來給生活費時竟多給了 1000 元疑似「封口費」，她大嘆至今回想起事發當下仍餘悸猶存。

女網友在文中提到，日前晚上 11 點多，見父母親房間門縫沒有光線，以為父母已經熟睡，便未敲門就入內拿回借給媽媽的手機充電器，豈料一推開門就看見父母兩人全裸躺在床上，愣了一秒後說聲抱歉就快步離去，回到房間後她驚魂未定，不停洗腦自己「一定是天氣太熱！對！一定是天氣太熱！沒錯！他們只是想要涼快一點！裸睡很正常的！」

她接著說「夏天嘛～上個月是 100 年來最熱的五月，不穿衣服睡覺也很合理啊！」但卻不知道往後的日子該如何面對父母，心裡滿是愧疚又尷尬，上網搜尋關鍵字「撞見父母做愛」，發現也有許多人遇過類似狀況，不過共通點都是在 10 歲以下的年紀、父母不知道的情況，她崩潰直嚷「嗯⋯我是直接開門進去，跟爸媽乾瞪眼，而且我已經 20 歲了...」事後爸爸拿生活費給她，竟比平常多出 1000 元，她笑稱「我好像突然了解了什麼！原來是封口費啊！我還以為是生活費呢！」

文章隨即引發熱烈回響，網友們紛紛回應，「我小學三年級的時候就發現過了，第一次確實很衝擊啦」、「喔天啊真的很尷尬」、「要有弟弟妹妹了」、「噓！你爸媽在培養游泳選手，先不要打擾他們」、「我想起來了，小時候頭很痛，去找媽媽哭哭討安慰，結果我媽就坐在我爸上面，嚇死了」、「我是跟爸媽睡同一張床半夜被床搖醒...那時候我國小三年級...」

關鍵字父母房間做愛尷尬封口費女大生
毛小孩偷吃炸雞被活逮　急忙...

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