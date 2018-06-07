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娛樂

徐展元自嘲「佛系主播」　與網紅正妹預測世足賽前4強

娛樂中心／綜合報導2018/06/07 17:06
▲體育主播徐展元（左一）將在新節目與三位網紅正妹預測世足賽前4強。（圖／社會廢墟 Social Fresh提供 , 2018.06.07）
▲體育主播徐展元（左一）將在新節目與三位網紅正妹預測世足賽前4強。（圖／社會廢墟 Social Fresh提供 , 2018.06.07）

先前在世棒賽轉播上，忘情喊出「真的好想贏韓國」，甚至還激動落淚的體育主播徐展元，將在新節目與網紅正妹一同為觀眾預測美國職棒大聯盟賽事、NBA總冠軍以及即將到來的世界盃足球賽前4強。對於自己的播報風格造成網友兩極評價，徐展元看得很開，表示會給球迷「公平公正」的報導，「事情做對了，自然會有好的迴響！」


▲許展元播報風格生動活潑，受到許多球迷喜愛。（圖／社會廢墟 Social Fresh提供 , 2018.06.07）

徐展元坦言真的太愛棒球，儘管心中有自己支持的隊伍，但在播報台上仍會給球迷最公正的報導，他自嘲是「佛系主播」，認為播報風格喜歡不喜歡自有人愛，把事情做對自然會有好的迴響，對運動賽事有極大熱情的他透露，播報國際賽事的前一個月幾乎天天熬夜看球賽、讀資料，連用餐時間也不固定，「所以那段時間家人朋友都很擔心我的身體健康。」


▲許展元（左二）在網路平台開設新節目，並與三位網紅正妹搭檔。（圖／社會廢墟 Social Fresh提供 , 2018.06.07）

對於即將到來的世足賽，徐展元表示已經做了許多功課，也大方說出自己的「神預測」，他認為這次冠軍應該會是法國隊，徐展元說：｢法國隊陣容堅強，非常具有冠軍像！」<波波播ball>將於6月6日在臉書網路平台「社會廢墟Social Fresh」播出。

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