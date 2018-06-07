大創爆爭議 韓系業者趁機搶進台灣市場

（中央社記者朱則瑋台北7日電）大創百貨遭經濟部開罰並廢止進出口資格，雖然大創稱會持續在台事業，不過品牌形象已受影響，有韓國生活用品品牌今天宣布進軍台灣，趁機搶占台灣市場。

大創百貨遭立委踢爆以不實文件申請產品輸入。經濟部國際貿易局調查後，已裁定新台幣4164萬元罰鍰，並廢止進出口的許可證，在2年內，無法輸入貨品。

台灣大創百貨公司5月28日透過聲明稿指出，從2001年起在台灣發展以來，深受顧客愛護，才能在台灣擴展規模至60家門市，公司也瞭解對員工肩負責任，因此，希望繼續經營在台事業。