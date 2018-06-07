世界大學排名進步 台大：努力提高國際能見度

（中央社記者許秩維台北7日電）英國QS公司公布最新世界大學排行，台大名列72名，是台灣唯一進入百大的學府。台大今天表示，將持續強化研發創新能量，加強與國外合作，持續提高國際能見度與影響力。
英國高等教育調查公司Quacquarelli Symonds（QS）公布最新世界大學排行，美國的麻省理工學院連續7年排名第1，台灣共有17所大學上榜，台灣大學名列72名，是台灣唯一進入全球前百大的學府，比去年進步4名，私校以台北醫學大學排名第362名，表現最佳。
台灣大學今天發布新聞稿表示，QS今年排名方法與去年相較並無變動，但有做一些微調，除了優化問卷分析流程，同時也擴大評比機構範圍，並調整審查原則，使得小型機構（學生人數低於5000人）有更大機會被列入評比。
台大校方指出，台大的研發能量磅礡，這些年更積極推動教學創新，希望基礎扎根培育、壯大研發實力，也希望透過高教深耕計畫持續推動，提升教學品質，發展跨領域特色研究，強化研發創新能量，加強與國外頂尖大學與研究機構合作研究，以提高台大國際的能見度與影響力。
台北醫學大學校長林建煌則表示，近年來北醫大積極走向國際，深化重點國際盟校合作，提高國際影響力；此外，近年也全力投入人工智慧醫療，在癌症轉譯、神經科學和神經外科、細胞療法及再生醫學等研究領域也都居於領先地位。
林建煌指出，面對瞬息萬變的世界，教育不能只為現在而教，而應為未來而教，因此除了醫學專業教育之外，北醫大今年也成立跨領域學院，培養具創新、創意及創業能力的學生，希望讓他們擁有國際觀的跨領域能力，在全球發光發熱。（編輯：張芷瑄）1070607