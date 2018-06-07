世界大學排名進步 台大：努力提高國際能見度

（中央社記者許秩維台北7日電）英國QS公司公布最新世界大學排行，台大名列72名，是台灣唯一進入百大的學府。台大今天表示，將持續強化研發創新能量，加強與國外合作，持續提高國際能見度與影響力。

英國高等教育調查公司Quacquarelli Symonds（QS）公布最新世界大學排行，美國的麻省理工學院連續7年排名第1，台灣共有17所大學上榜，台灣大學名列72名，是台灣唯一進入全球前百大的學府，比去年進步4名，私校以台北醫學大學排名第362名，表現最佳。

台灣大學今天發布新聞稿表示，QS今年排名方法與去年相較並無變動，但有做一些微調，除了優化問卷分析流程，同時也擴大評比機構範圍，並調整審查原則，使得小型機構（學生人數低於5000人）有更大機會被列入評比。