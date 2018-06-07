NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈8+9菸酒超燒錢　網踢爆收入來源廢死聯盟：死刑能讓我們看到未來嗎8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

世界大學排名進步 台大：努力提高國際能見度

中央社2018/06/07 16:36
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者許秩維台北7日電）英國QS公司公布最新世界大學排行，台大名列72名，是台灣唯一進入百大的學府。台大今天表示，將持續強化研發創新能量，加強與國外合作，持續提高國際能見度與影響力。

英國高等教育調查公司Quacquarelli Symonds（QS）公布最新世界大學排行，美國的麻省理工學院連續7年排名第1，台灣共有17所大學上榜，台灣大學名列72名，是台灣唯一進入全球前百大的學府，比去年進步4名，私校以台北醫學大學排名第362名，表現最佳。

台灣大學今天發布新聞稿表示，QS今年排名方法與去年相較並無變動，但有做一些微調，除了優化問卷分析流程，同時也擴大評比機構範圍，並調整審查原則，使得小型機構（學生人數低於5000人）有更大機會被列入評比。

台大校方指出，台大的研發能量磅礡，這些年更積極推動教學創新，希望基礎扎根培育、壯大研發實力，也希望透過高教深耕計畫持續推動，提升教學品質，發展跨領域特色研究，強化研發創新能量，加強與國外頂尖大學與研究機構合作研究，以提高台大國際的能見度與影響力。

台北醫學大學校長林建煌則表示，近年來北醫大積極走向國際，深化重點國際盟校合作，提高國際影響力；此外，近年也全力投入人工智慧醫療，在癌症轉譯、神經科學和神經外科、細胞療法及再生醫學等研究領域也都居於領先地位。

林建煌指出，面對瞬息萬變的世界，教育不能只為現在而教，而應為未來而教，因此除了醫學專業教育之外，北醫大今年也成立跨領域學院，培養具創新、創意及創業能力的學生，希望讓他們擁有國際觀的跨領域能力，在全球發光發熱。（編輯：張芷瑄）1070607

中港等地山寨品泛濫 歐盟市...雲林縣捕蜂捉蛇工作 將由農...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan