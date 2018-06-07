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無視一旁男同學！國中小情侶大庭廣眾喇舌摸奶　網看傻眼

生活中心／綜合報導2018/06/07 17:56
▲台中一名男網友出門遛貓，意外撞見國中小情侶無視一旁有人，直接在大庭廣眾下親熱。保護當事人，圖片已經變色處理。（圖／翻攝自「爆廢公社」）
▲台中一名男網友出門遛貓，意外撞見國中小情侶無視一旁有人，直接在大庭廣眾下親熱。保護當事人，圖片已經變色處理。（圖／翻攝自「爆廢公社」）

現在的孩子這麼早熟？近日台中一名男網友外出遛貓，經過某間國中時，意外發現一對小情侶在大庭廣眾下喇舌、摸奶，且還有另名男同學坐在旁邊，讓男網友當場看傻眼。

男網友在「爆廢公社」中貼出多張照片，寫下：「出來遛個貓看到這麼傻眼的景象...這孩子最多比我兒子大兩歲吧...又是喇舌又是摸奶的...」只見一名長髮少女就坐在男生腿上，兩人相互緊靠、擁抱，表現親暱，也不管一旁是否還有其他人存在。


▲國中小情侶互相依偎喇舌、摸奶，相當親暱，令經過的男網友看傻眼。保護當事人，圖片已經變色處理。（圖／翻攝自「爆廢公社」）

撞見小情侶親熱畫面，讓男網友忍不住感嘆「我那個年代最起碼還會去一廣花點小錢看看 MTV 之類的再來摸...」並補充，自己看完真的不太敢生女兒了。對此，許多網友也紛紛回應「真的是傻眼貓咪」、「少子化就需要年輕人的衝勁來解決」、「旁邊的同學表示：X ！有想過我的感受嗎？」

也有不少網友表示其實這狀況很常見「現在都嘛這樣，每天搭捷運隨處可見」、「這沒啥啦！國高中生常態了，大家都是這樣覺得」，更有網友認為從照片中未看出太誇張的畫面，質疑男網友不該如此「現在路上要很小心被偷拍了」。

對此，男網友則回應因覺得揉奶行徑尺度太大，刻意不拍下，且若放上網路也不好。另外，許多網友也歪樓，希望男網友不要只提供貓咪背影照，留言跪求貓咪正面照，直呼比起國中小情侶更想看貓咪照片。


▲不少網友笑稱親熱畫面讓貓咪也看傻眼，並紛紛跪求男網友貼出貓咪正面照。（圖／翻攝自「爆廢公社」）

關鍵字情侶喇舌國中生親熱貓咪
車被移留紙條嗆告　錯字連篇網笑翻QS世界大學排名出爐　台大72名

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