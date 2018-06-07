無視一旁男同學！國中小情侶大庭廣眾喇舌摸奶　網看傻眼

現在的孩子這麼早熟？近日台中一名男網友外出遛貓，經過某間國中時，意外發現一對小情侶在大庭廣眾下喇舌、摸奶，且還有另名男同學坐在旁邊，讓男網友當場看傻眼。

男網友在「爆廢公社」中貼出多張照片，寫下：「出來遛個貓看到這麼傻眼的景象...這孩子最多比我兒子大兩歲吧...又是喇舌又是摸奶的...」只見一名長髮少女就坐在男生腿上，兩人相互緊靠、擁抱，表現親暱，也不管一旁是否還有其他人存在。



▲國中小情侶互相依偎喇舌、摸奶，相當親暱，令經過的男網友看傻眼。保護當事人，圖片已經變色處理。（圖／翻攝自「爆廢公社」）