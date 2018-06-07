圖輯／時尚女神孫芸芸　暢談兒女生活展現為人母的喜悅

時尚女神孫芸芸今(7)日出席代言肌膚保養品活動，公開暢談兒女的敏弱肌膚照護，談起媽媽經不時流露出為人母的喜悅。孫芸芸表示家庭的生活細節都是需要全心投入經營，才不會有所遺憾，尤其是在兒女間關係建立上，她從不因為工作繁忙，而忽略陪伴兒女，反而更是珍惜每一刻與兒女的照顧。孫芸芸最愛聽到兒女口中的一聲「媽咪」。孫芸芸：「不論事業有多忙碌，我唯一的原則就是把握與兒女相處時光。」