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娛樂

圖輯／時尚女神孫芸芸　暢談兒女生活展現為人母的喜悅

圖輯／記者林柏年2018/06/07 17:03

  • ▲時尚女神孫芸芸出席肌膚保養品活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.7）

  • ▲時尚女神孫芸芸出席肌膚保養品活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.7）

  • ▲時尚女神孫芸芸出席肌膚保養品活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.7）

  • ▲時尚女神孫芸芸出席肌膚保養品活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.7）

  • ▲時尚女神孫芸芸出席肌膚保養品活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.7）

  • ▲時尚女神孫芸芸出席肌膚保養品活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.7）

  • ▲時尚女神孫芸芸出席肌膚保養品活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.7）

  • ▲時尚女神孫芸芸出席肌膚保養品活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.7）

  • ▲時尚女神孫芸芸出席肌膚保養品活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.7）

  • ▲時尚女神孫芸芸出席肌膚保養品活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.7）

時尚女神孫芸芸今(7)日出席代言肌膚保養品活動，公開暢談兒女的敏弱肌膚照護，談起媽媽經不時流露出為人母的喜悅。孫芸芸表示家庭的生活細節都是需要全心投入經營，才不會有所遺憾，尤其是在兒女間關係建立上，她從不因為工作繁忙，而忽略陪伴兒女，反而更是珍惜每一刻與兒女的照顧。孫芸芸最愛聽到兒女口中的一聲「媽咪」。孫芸芸：「不論事業有多忙碌，我唯一的原則就是把握與兒女相處時光。」

關鍵字孫芸芸
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