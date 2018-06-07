賈靜雯露營烤肉幫倒忙？　修杰楷笑虧：有感覺到嗎

修杰楷今（7）日出席手錶活動，談及日前與老婆賈靜雯、女兒咘咘、Bo妞一起去露營，他表示每次出門前、會做很多事前準備。但在《媽媽是超人3》中，賈靜雯不小心徒手拿起正在烤的食物，讓修杰楷直呼：「妳瘋了嗎？」賈靜雯的迷糊，似乎讓修杰楷更為傷腦筋，問及賈靜雯是不是有幫倒忙趨勢？他笑說：「有感覺出來嗎？」

修杰楷對於賈靜雯、2個女兒十分疼愛，賈靜雯在節目上，突然拿起烤網上的食物，隨即燙得丟在地上，讓一旁的修杰楷很是心疼。談及賈靜雯太過迷糊，是不是讓他更加忙碌？修杰楷先是笑說：「怎麼會？」而後又說：「有感覺出來嗎？」但也表示，每一次體驗都是不同感受，很珍惜這些回憶。