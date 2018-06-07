賈靜雯露營烤肉幫倒忙？　修杰楷笑虧：有感覺到嗎

修杰楷今（7）日出席手錶活動，談及日前與老婆賈靜雯、女兒咘咘、Bo妞一起去露營，他表示每次出門前、會做很多事前準備。但在《媽媽是超人3》中，賈靜雯不小心徒手拿起正在烤的食物，讓修杰楷直呼：「妳瘋了嗎？」賈靜雯的迷糊，似乎讓修杰楷更為傷腦筋，問及賈靜雯是不是有幫倒忙趨勢？他笑說：「有感覺出來嗎？」
修杰楷對於賈靜雯、2個女兒十分疼愛，賈靜雯在節目上，突然拿起烤網上的食物，隨即燙得丟在地上，讓一旁的修杰楷很是心疼。談及賈靜雯太過迷糊，是不是讓他更加忙碌？修杰楷先是笑說：「怎麼會？」而後又說：「有感覺出來嗎？」但也表示，每一次體驗都是不同感受，很珍惜這些回憶。
▲修杰楷出席手錶品牌活動。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.07）
▲修杰楷出席手錶品牌活動。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.07）
至於節目上，修杰楷發現Bo妞已經會站，但只要旁人發現、又會默默坐下，調侃女兒說是：「假裝不會站！」他也透露，節目錄製當時是兩個月前，當時Bo妞的確是還在學習當中，現在女兒已經非常會走了，也強調在節目上是玩笑話，請大家別太認真。
▲修杰楷出席手錶品牌活動。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.07）