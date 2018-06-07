海洋委員會港區記者聯誼

行政院海洋委員會於今(7)日中午，在高雄市河邊海產海餐廳市中店，舉辦高雄港區記者聯誼餐會，會中海洋委員會副主任委員陳陽益對高雄港區新聞媒體記者長期持續關注該委員會海巡署等單位的動態，並撰寫深度報導，讓民眾瞭解海洋各項業務之推動，致表謝意，並歡迎於9日上午9時，到高雄港海軍新濱碼頭，參與慶祝2018年世界海洋日活動。

剛成立掛牌在高雄市的行政院海洋委員會，為與高雄港區新聞媒體記者聯誼，乃舉辦此一高雄港區記者聯誼餐會，並由該委員會副主任委員陳陽益與龔光宇共同主持，該會主任秘書劉國列率秘書室主任王益群等各室處主管與高雄港區新聞媒體記者，互相聯誼。