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海洋委員會港區記者聯誼

記者黃守作／高雄報導2018/06/07 18:12
▲行政院海洋委員會舉辦高雄港區記者聯誼餐會，由副主任委員陳陽益主持。(圖／記者黃守作攝，2018.06.07)
▲行政院海洋委員會舉辦高雄港區記者聯誼餐會，由副主任委員陳陽益主持。(圖／記者黃守作攝，2018.06.07)

行政院海洋委員會於今(7)日中午，在高雄市河邊海產海餐廳市中店，舉辦高雄港區記者聯誼餐會，會中海洋委員會副主任委員陳陽益對高雄港區新聞媒體記者長期持續關注該委員會海巡署等單位的動態，並撰寫深度報導，讓民眾瞭解海洋各項業務之推動，致表謝意，並歡迎於9日上午9時，到高雄港海軍新濱碼頭，參與慶祝2018年世界海洋日活動。

剛成立掛牌在高雄市的行政院海洋委員會，為與高雄港區新聞媒體記者聯誼，乃舉辦此一高雄港區記者聯誼餐會，並由該委員會副主任委員陳陽益與龔光宇共同主持，該會主任秘書劉國列率秘書室主任王益群等各室處主管與高雄港區新聞媒體記者，互相聯誼。

海洋委員會副主任委員陳陽益表示，行政院藉由海洋專責機關，在高雄市成立海洋委員會，除導入相關資源，以均衡南北區域發展外，在高雄港都推動海洋事務發展，也象徵政府全力投入海洋發展的堅毅決心，他感謝高雄港區新聞媒體記者長期持續關注該委員會海巡署等單位的動態，並撰寫深度報導，讓民眾瞭解海洋各項業務之推動。

陳陽益副主任委員並歡迎媒體記者於9日上午9時，到高雄港海軍新濱碼頭，參與慶祝2018年世界海洋日活動。

陳陽益指出，該委員會在慶祝2018年世界海洋日活動中，除設有4大海洋主題展示外，並有海巡署特勤戰技、海軍陸戰隊樂儀隊表演、開放巡防艦艇參觀等活動，屆時歡迎有興趣的民眾踴躍前往參與，用行動來守護海洋。

關鍵字海洋委員會港區中市府：打造友善車泊公園
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