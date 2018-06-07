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東方設計大學游明慧教官　散播反毒種子創新招

記者黃守作／高雄報導2018/06/07 18:14
▲東方設計大學軍訓室教官游明慧少校為散播反毒種子，製作小型看板反毒，首創新招，深獲好評。(圖／記者黃守作攝，2018.06.07)
▲東方設計大學軍訓室教官游明慧少校為散播反毒種子，製作小型看板反毒，首創新招，深獲好評。(圖／記者黃守作攝，2018.06.07)

東方設計大學軍訓室教官游明慧少校為散播反毒種子，最近製作小型看板反毒，首創新招，深獲好評。

在東方設計大學軍訓室擔任教官的游明慧少校，有鑒於社會上毒品氾濫，要在學校或社區宣導反毒，要拿真品或成品展示，不太容易，她乃設計製作小型看版，並在看板秀出毒品吸食器與新興毒品樣貌，經透過不斷的解說與提醒，讓學生或社區民眾瞭解毒品及吸食器的樣式，以杜絕毒品的氾濫。

游明慧教官經常在校園或鄰近社區，拿著這塊自製的板子走來走去，逢人就停下來介紹宣傳反毒，不管是清潔校工、打掃學生、社區大樓警衛，還有前來校園招募的國軍，她總是能讓大家駐足聆聽，想一睹她手上這塊看板所陳列的東西。

游明慧教官表示，這塊板子是她收集各類廢材自製的「毒品吸食器與新興毒品樣貌板」，她透過不斷的解說與提醒，請大家幫忙留意，清掃校園或社區時，若發現有類似這樣的物品、或別人提供的咖啡包、茶包、梅粉等，必須要提高警覺分辨，或通報軍訓室、轄區派出所來鑑定與處理。

游明慧教官指出，現今毒品戕害社會嚴重，接觸毒品的年齡層也逐漸下修，許多人正是因為無知，才不小心誤觸毒品、轉而被毒品控制，因此，她認為，讓愈多人知道垃圾，也可以被利用變身為毒品吸食器、貼近大家生活的日用食品，也可以是毒品的偽裝，對於預防觸毒、進而拒毒、擴大反毒範圍，均有極大的助益，也能真正落實防制藥物濫用的功效。
 

關鍵字高雄東方設計大教官
海洋委員會港區記者聯誼高雄關提醒民眾禁帶肉製品等入境

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