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QS世界大學排名出爐　MIT再奪冠、台大排72名

生活中心／綜合報導2018/06/07 18:00
▲ QS 公布 2019 世界大學排行榜，國立台灣大學位居 72 ，較去年進步 4 名。（圖／NOWnews 資料照）
▲ QS 公布 2019 世界大學排行榜，國立台灣大學位居 72 ，較去年進步 4 名。（圖／NOWnews 資料照）

英國全球高等教育分析機構 QS （ Quacquarelli Symonds ）今（ 7 ）日公布 2019 世界大學排行榜，美國麻省理工學院連續 7 年拿下冠軍，國立台灣大學則名列 72 名，較去( 2017 )年進步 4 名，也是前 100 名內唯一一所台灣的大學。

 QS 世界大學排名根據學術聲譽、雇主評價、師生比例、論文引用率及國際教職員比例、國際學生比例 6 項指標進行評比，並列出世界前 1000 名大學。

根據評比結果，全球前 5 強大學分別為美國麻省理工學院、史丹佛大學、哈佛大學、加州理工學院和英國牛津大學，其中前 4 名排名皆與去年相同，麻省理工學院更是連續 7 年奪冠，而去年的第 5 名英國劍橋大學則被牛津大學擠下，位居第 6 名。


▲ QS 公布 2019 世界大學排行榜，前 5 名幾乎都是美國名校。（圖／翻攝自QS世界大學排名官網 , 2018.06.07）

亞洲地區，新加坡大學第 11 名表現最佳，其次則為排名第 12 的新加坡南洋理工大學和北京清華大學（ 17 ）、東京大學（ 23 ）及香港大學（ 25 ）。除了北京清華大學外，中國大陸還有 5 所大學名列世界百強，分別為北京大學（ 30 ）、復旦大學（ 44 ）、上海交通大學（ 59 ）、浙江大學（ 68 ）和中國科學技術大學（ 98 ）。

台灣部分則有 17 所大學上榜，國立台灣大學排名 72 ，較去年的 76 名進步 4 名，也是前百名中唯一的台灣高等學府；其他名列前 500 的大學還有國立清華大學（ 163 ）、國立交通大學（ 208 ）、國立成功大學（ 234 ）、國立台灣科技大學（ 257 ）、國立陽明大學（ 292 ）、國立台灣師範大學（ 308 ）、台北醫學大學（ 362 ）、國立中山大學（ 402 ）、國立中央大學（ 415 ）和長庚大學（ 429 ）。


▲ QS 公布 2019 世界大學排行榜，國立台灣大學是前百名中唯一的台灣高等學府。（圖／翻攝自QS世界大學排名官網 , 2018.06.07）


 

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